Собянин рассказал о новых парках и скверах на месте бывших заброшенных территорий

Пустующие участки интегрируют в городское пространство.



На месте заброшенных пространств появляются парки, скверы и общественные пространства для всех возрастов, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. В пример градоначальник привел одноименный парк в районе Академический.

Общественное пространство создали на месте гаражей и хозяйственных построек. Там появился спортивный кластер с полями для игры в футбол и баскетбол, детские площадки и места отдыха, отметил мэр.

В районе Марьино неэффективно используемые территории включили в состав парка 850-летия Москвы. Там организовали места для отдыха, спорта и активностей у воды.

"Парк в Капотне создан на месте заброшенной и частично заболоченной территории. Он преобразил берег Москвы-реки и стал любимым местом отдыха жителей всего района", – сообщил градоначальник.

Москва продолжает программу комплексного развития территорий (КРТ). Бывшие промзоны и неэффективно используемые участки преобразуют в современные городские кварталы с жильем, деловыми пространствами, социальными объектами и местами отдыха.

Город прорабатывает 470 проектов КРТ. 20 июня мэр Москвы принял решение о комплексном развитии промзоны "Калибр". Там построят жилой комплекс, социальные и общественно-деловые объекты.