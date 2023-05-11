"Новый мир внес свои коррективы": почему растет популярность эзотерики

Мнение психолога.

Казалось бы, с развитием высоких технологий, интерес людей к мистическим явлениям должен был снизиться. Однако ситуация сложилась ровно противоположная: социальные сети стали плодотворной почвой для различных эзотериков. Карты таро и гадание в наши дни перестали быть эксклюзивным ремеслом.

Если раньше приходилось методом сарафанного радио или через общих знакомых искать специалиста, который разложит карты таро и предскажет судьбу, то сегодня гадалки активно пользуются цифровыми технологиями в маркетинговых целях.

Однако остается загадкой, почему именно в последние три года люди начали проявлять чрезмерно высокий интерес к астрологам, нумерологам и прочим как бы экспертам. На этот вопрос ответила психолог и маркетолог Екатерина Климова, которая как раз и занимается продвижением мистиков, а также монетизацией их деятельности.

По ее словам, в период стабильности люди могли строить планы на будущее, однако "новый мир внес свои коррективы". Психолог подчеркнула, что интерес к картам таро и гаданию возрос в 2020 году, в период пандемии коронавируса, как жизнь людей значительно изменилась. Кроме того, как отметила эксперт, "в 2023 году люди все чаще стали переживать о нестабильности".