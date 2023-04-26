В США выпустили куклу Барби с синдромом Дауна

Компания Mattel представила первую в истории куклу Barbie с хромосомными отклонениями.



Для того чтобы Барби была похожа на человека с синдромом Дауна, компания привлекла к созданию игрушки медиков, которые помогли создать кукле скульптуру лица и тела. По данным "Царьграда", новая кукла отличается низким ростом, округлой формой лица, маленькими ушами, плоской переносицей и слегка раскосыми глазами миндалевидной формы.

Кукла Барби с синдромом Дауна носит подвеску 21-й хромосомы с тремя стрелками. Также на игрушке надета ортопедическая обувь и платье в желто-синих тонах, символизирующих синдром Дауна. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Телеканал "360" напомнил, что ранее Mattel анонсировала выпуск игрушки, у которой будет сколиоз. Кукла по имени Челси станет младшей сестрой Барби.