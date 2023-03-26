Рецепты быстрых и вкусных завтраков без вреда для здоровья

Для приготовления нужны тунец, автокадо, тосты.

Народная мудрость гласит: завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу. В этом выражении безусловно есть рациональное зерно, ведь именно завтрак является для человека главным приемом пищи и насыщает его питательными веществами на весь день.

Приготовить вкусный и быстрый завтрак без вреда для здоровья и фигуры очень легко. Можно сделать, к примеру, хрустящие тосты с разнообразными добавками.

Приготовление займет всего несколько минут, а завтрак зарядит вас энергией на весь день. При этом это очень вкусно. Рекомендуется выбрать цельнозерновой хлеб.

Тост с сыром и яйцом

Такой завтрак богат витаминами и белком, вы будете полны жнергии и сыты очень долго. Тост можно дополнить огурцами или салатом.

Для приготовления необходимо вырезать серединку хлеба и обжарить края на сухой сковороде. В середину вбить яйцо и накрыть сыром. Сверху положите вырезанную мякоть хлеба. Обжарить с двух сторон.

Тост с бананами и творогом

Такой завтра подойдет для тех, кто любит сладкое, но не хочет навредить фигуре. Хлеб обжарьте на сухой сковороде с двух сторон, затем намажьте творогом, сверху выложите ломтики бананов и полейте медом. Сверху тост можно накрыть вторым куском хлеба.

Тост с авокадо и семгой или другой рыбой

Хлеб поджарить, сверху положить рыбу, кусочки авокадо и яйцо пашот или всмятку.

Тост с помидорами и моцареллой или адыгейским сыром



Хлеб поджарить, затем намазать его любым соусом по вкусу, сверху выложить сыр, кольца помидоров. Далее положить тосты в духовку на десять минут. При подаче украсить зеленью. Завтрак готов!

Тосты с консервированным тунцом

На тост положить кусочки тунца, можно смешать рыбу с творожным сыром. Добавьте зелень. Украсить свежим огурцом.