Ватные палочки в быту: 7 необычных способов использования

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Ватные палочки — маленькие помощники в макияже и незаменимые друзья в гигиене ушных раковин. Но как же еще можно использовать их в быту? Мы нашли 7 необычных способов использования ватных палочек:

Для чистки клавиатуры

Расстояния между клавишами ноутбука или самой клавиатуры очень небольшие, поэтому их удобно очистить от пыли при помощи ватной палочки. Достаточно окунуть ее в спиртосодержащую жидкость, протереть все места и дать высохнуть.

Для чистки украшений

С помощью специального раствора или пасты для придания блеска, нанесенных на палочку, украшениям можно вернуть первоначальный вид. Палочка очистит даже труднодоступные места.

Для зажигания свечи

Необходимо пропитать ватную палочку спиртом, а затем поджечь. Такой мини-факел будет гореть достаточно долго, им удобно поджечь нужное количество свечей.

Для ремонта бегунка

Когда замок на одежде стал плохо работать, пройдитесь по нему палочкой, смоченной в масле.

Для ремонта обуви

Обработайте царапины на обуви ватной палочкой и ацетоном, а затем нанесите на места вазелин для блеска. Царапин как ни бывало.

Для окрашивания волос

Палочкой удобно размешивать краску, а также делать точечное окрашивания отдельной прядки. Оберните волосы фольгой — и вот новый цвет уже начинает проявляться.

Для ремонта плитки

Возьмите осколок плитки, ватной палочкой нанесите клей или лак для ногтей и приложите к основному кусочку.