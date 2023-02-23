Ватные палочки в быту: 7 необычных способов использования

Ватные палочки — маленькие помощники в макияже и незаменимые друзья в гигиене ушных раковин. Но как же еще можно использовать их в быту? Мы нашли 7 необычных способов использования ватных палочек:
Для чистки клавиатуры
Расстояния между клавишами ноутбука или самой клавиатуры очень небольшие, поэтому их удобно очистить от пыли при помощи ватной палочки. Достаточно окунуть ее в спиртосодержащую жидкость, протереть все места и дать высохнуть.
Для чистки украшений
С помощью специального раствора или пасты для придания блеска, нанесенных на палочку, украшениям можно вернуть первоначальный вид. Палочка очистит даже труднодоступные места.
Для зажигания свечи
Необходимо пропитать ватную палочку спиртом, а затем поджечь. Такой мини-факел будет гореть достаточно долго, им удобно поджечь нужное количество свечей.
Для ремонта бегунка
Когда замок на одежде стал плохо работать, пройдитесь по нему палочкой, смоченной в масле.
Для ремонта обуви
Обработайте царапины на обуви ватной палочкой и ацетоном, а затем нанесите на места вазелин для блеска. Царапин как ни бывало.
Для окрашивания волос
Палочкой удобно размешивать краску, а также делать точечное окрашивания отдельной прядки. Оберните волосы фольгой — и вот новый цвет уже начинает проявляться.
Для ремонта плитки
Возьмите осколок плитки, ватной палочкой нанесите клей или лак для ногтей и приложите к основному кусочку.