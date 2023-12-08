Конец странных прямых эфиров: треш-стримы собираются запретить

Подобный вид развлечений набрал невероятную популярность как во всем мире, так и в нашей стране. Сейчас решается вопрос о запрете такого рода деятельности.

Прямые эфиры в интернете, во время которых автор выполняет необычные задания зрителей, хотят запретить. Инициаторами рассмотрения данного вопроса, как сообщает телеканал "360" стали общественные деятели, родители и даже некоторые зрители, шокированные увиденным.

Доступ к просмотру видеозаписей эфиров имеет, в числе прочего, несовершеннолетние зрители. Такие развлечения могут негативно отразиться на их отношении к миру. Если закон примут, как поясняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", то авторов подобных стримов может ждать серьезное наказание. если суд установит их вину, то штраф в ряде случаев достигнет 600 тысяч рублей.

Если же во время проведения прямого эфира будет совершено уголовное деяние, то наличие трансляции станет отягчающим обстоятельством. Из-за этого может быть увеличен срок реального наказания для преступника, напоминает RT.

Специалисты же еще раз напоминают родителям о необходимости контролировать историю просмотра детьми видеозаписей, опубликованных в сети. Более того, именно взрослые обязаны научить малышей проводить свободное время не за компьютером или смартфоном.