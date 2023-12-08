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Пятница 8 декабря

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Я сделал предложение со складным смартфоном PHANTOM V Fold – вот что из этого вышло

Я сделал предложение со складным смартфоном PHANTOM V Fold – вот что из этого вышло
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Очень хочется поделиться своим счастьем с как можно большим количеством людей. Мы с девушкой встречаемся уже шесть лет. Для кого-то это много, для кого-то мало, для нас скорее много – успели пройти огонь и воду, медные трубы впереди. Она, моя девушка, была рядом, когда меня выперли с первой работы. Я – когда она не спала ночами, чтобы закончить второе высшее. Без поддержки друг друга нам было бы очень тяжело.

Разумеется, когда люди так сближаются, в какой-то момент у них встает вопрос о свадьбе. До этого мы лишь делились своими взглядами на институт брака – не в духе “хорошую вещь браком не назовут”, а вполне серьезными. Свадьба – это очередное признание в любви, обещание и все такое. Наши взгляды оказались очень похожими, мы оба хотели тихую свадьбу с минимумом гостей. Короче, мечтали без особых планов. А тут я понял, что пора.

Особо интересных идей, как сделать предложение, у меня не было, поэтому обратился к классике – решил сделать это в парке, в котором когда-то давно было наше первое свидание. Были сомнения, вспомнит ли она про наше первое свидание и оценит ли весь этот символизм. С дорогим кольцом не хотелось запариваться, потому что… у нас все еще не самая лучшая финансовая ситуация, а кольцо – это просто символ. Я решил, что сойдет и что-то невзрачно-стандартное.

Парк, невзрачное кольцо… чувства чувствами, но хотелось какой-то элемент, чтобы день реально запомнился. Какой-то яркий сюрприз, почему-то мне казалось, что самого предложения недостаточно.

Тогда у меня в голове родилась не совсем обычная идея. Я подумал, что вместо дорогого кольца, можно сделать какой-нибудь практичный подарок – чтобы он постоянно напоминал о приятном моменте во время использования. Перелистал кучу статей в интернете, но все было не то, а однажды увидел рекламу складного смартфона и что-то в голове щелкнуло.

Знаете, вот эти раскладушки-ракушки, если живете в Москве, то скорее всего видели их рекламу в метро – TECNO Phantom V Flip. Я сначала не замечал, а после того первого раза стал постоянно обращать внимание. В общем, смартфон достаточно доступный по ценнику и выглядит красиво, поэтому я решил, что он отлично подойдет в качестве подарка.

Дальше идея родилась как-то сама собой, я себя прямо гением почувствовал. Проверил в интернете, вроде так еще никто не делал. Сфотографировал коробочку с кольцом, приписал там “Ты выйдешь за меня?” и поставил в качестве обоев на этот телефон. Решил, что сначала покажу смартфон, мол подарок, а потом попрошу его открыть и в этот момент встану на одно колено.

В день X я очень нервничал, мало ли что. Вдруг мне откажут? Даже если отбросить в сторону не совсем обычное предложение, возможно моя девушка воспринимает все это по-другому, пока не готова и все такое. В общем, типичные (наверное? Вы испытывали такое, когда собирались делать предложение?) переживания.

Мы пошли в парк, благо погода позволяла, я обставил все так, что это была обычная наша прогулка. Кофе, осень, все дела. В какой-то момент мы сели на лавочку, я сказал, что хочу сделать подарок и достал смартфон. Девушка, конечно, обрадовалась, но надо было видеть ее лицо, когда она открыла смартфон, а я достал кольцо. Слезы, смех, она сказала да! У меня сразу с души как огромный камень свалился.

Сейчас готовимся, планируем свадьбу. Ничего серьезного, маленький праздник для близких. Девушка смартфоном пользуется, он ей нравится. Говорит, я очень впечатлил ее. А я никак не могу нарадоваться.

8 декабря 2023, 20:01
Фото: пресс-служба

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