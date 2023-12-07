Нарушителей накажут: в школе запретили использовать телефоны

Гаджет можно будет включать только в редких случаях. Всех, кто нарушит правила, будет ждать суровое наказание.

Школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами во время урока. Подобная мера, как сообщает телеканал "360", поможет повысить концентрацию внимания детей на информации. Сейчас ученики часто записывают видео во время урока, переписываются в чатах и скролят ленту в социальных сетях.

После принятия нового закона детям разрешат пользоваться смартфоном только в том случае, когда гаджет необходим для активного участия в учебной деятельности. Например, это может быть демонстрация проекта, поясняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Включить мобильный телефон также разрешат во время экстренных ситуаций. Всех нарушителей накажут. Родителей и детей, конечно же, интересует, каким образом будут воздействовать на непослушных школьников, окажется ли наказание по-настоящему суровым. Решение данного вопроса, как пишет "Царьград", отдадут руководству образовательных учреждений.