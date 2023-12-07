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Четверг 7 декабря

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Аномальную зиму пообещали синоптики москвичам

Аномальную зиму пообещали синоптики москвичам
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Ожидаются и обильные снегопады, и сильные морозы, и оттепели. Зима продолжит удивлять жителей центрального региона.

Специалисты, изучающие погоду, не обещают жителям столицы мягких условий этой зимой. Придется смириться с капризами природы в виде снегопадов, гололедицы и резких скачков температуры. До конца текущей недели, как сообщает телеканал "360", ожидается холод. Днем будет до -9, ночью возможно снижение столбиков термометров и до -15.

RT напоминает, что ранее синоптики вновь пообещали обильный снегопад в Москве. Ожидается, что циклон, провоцирующий выпадение осадков, достигнет центральной части страны 14 декабря.

Люди, страдающие от метеозависимости, при резкой смене погоды и перепадах температуры могут почувствовать недомогание. Лицам с хроническими недугами при обострении течения болезни рекомендуется незамедлительно обращаться за помощью к врачам. Остальным же следует применять симптоматическое лечение и не планировать на эти дни серьезную физическую и умственную активность.

7 декабря 2023, 09:15
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Агентство городских новостей Москва• Требует проверки

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