Огромный астероид приближается к Земле: в чем опасность

Минимальное расстояние между нашей планетой и потенциально опасным космическим телом произойдет уже сегодня

Астероид, за которым наблюдают все ученые мира, приближается к Земле. Минимальное расстояние, на котором он пролетит возле нашей планеты, составит 5,5 миллионов километров, сообщает телеканал "360".

Потенциально опасный объект приблизится к Земле 6 декабря. Его скорость достигает 6, 66 километров в секунду, а диаметр около чуть больше километра. Напомним, что астероидная опасность потенциально угрожает жизни на планете. Сейчас не существует действенных способов защиты от какого-либо ударного воздействия космических тел.

Особую опасность представляют астероиды, чей диаметр больше километра. При падении на поверхность Земли они могут активизировать движение тектонических плит. Следствием этого станут землетрясения, цунами, извержения вулканов, неконтролируемый подъем уровня Мирового океана. Ученым удалось установить, что крупные космические тела падают на Землю и меняют на ней растительный и животный мир один раз в 180-220 миллионов лет.