Собянин: Павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"

Раскрыт секрет богатства Кабаевой Тесты Буйнов объяснил изгнание Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Господи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку ПугачевойГосподи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой Долго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявленияДолго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявления Тайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана ЛободаТайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле

Лента новостей

Вторник 7 ноября

12:34Гульнувшая на вечеринке Собчак заговорила о сексе с Моргенштерном* 12:11Вот это предательство: Гузеева на Первом канале ляпнула сгоряча 12:00Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему 11:38Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку 11:00Потолстела и платья малы: певица Слава меняется на глазах 10:50Его уничтожат: озвучен срок для певца SHAMAN 10:40Знаменитый артист свалился в обморок на сцене после получения повестки 10:35Боюсь: Подольская объявила о страхе россиянам 10:25До слез обидно: потерявший важное Костомаров взвыл на глазах у всех 10:14Поцеловала на спор: Александрова откровенно о первом разе 09:30Лишившаяся волос Тодоренко стала неузнаваемой: появились фото 09:19SHAMAN запятнал репутацию: все плагиат? 08:59Детали свадебного скандала Меган Маркл и принца Гарри прогремели на весь мир 08:49Упал на улице без сознания: что сейчас с народным артистом СССР Соломиным 08:02Приходите завтра! Почему молодым отказывают в пластике 06:12Как предотвратить стоматологические проблемы у детей? 04:14Веселая собака залезла в чемодан к хозяину ради отпуска – видео 02:04Влияние школьной среды на психологическое развитие ребенка 00:015 поводов обнять близкого человека 22:055 книг о больших и дружных семьях, после которых становится тепло на душе 20:11Гагарина, Чехова и другие: кто из российских звезд неожиданно подался в кино 18:11Поцелуи со сцены: Гузеева пошла ва-банк с мужчиной у всех на виду 18:05Рожу для себя: Сябитова из "Давай поженимся!" затаила обиду 17:13Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес 16:18Звезда "6 кадров" Медведева пожаловалась, что ее сын забывает русский язык 15:43Не одинока: с кем сейчас разведенная Ирина Дубцова 15:21Народная артистка России Людмила Максакова попала в больницу после спектакля 14:35Цыганщина и безвкусица: Рудковскую отчитали после преображения 14:15"Наплевать и растереть": актер Никоненко высказался о приезде Пугачевой в Россию 13:10Сюрприз для россиян: новую Кристину Орбакайте вывели на публику 12:57Как страна без Татьяны Булановой? Певица объявила об уходе 11:58Все время смотрит: кому Лепс доверяет свой главный орган 11:29Актер Михайлов из фильма "Любовь и голуби" променял Москву на монастырь 10:57Он для меня на пьедестале: Гусева честно рассказала о Домогарове 08:06"Яркая и обворожительная": всего одна деталь изменила внешность Водонаевой 06:10Развелись, а долю не продает: как выкупить долю после развода? 04:06Миссия "Увлажнение": 6 бьюти-лайфхаков, чтобы пережить отопительный сезон 02:09Стресс и тревожность у школьников: причины, последствия и способы решения проблем 00:01Болтливый попугай нагло поцеловал черепаху – видео 22:02Почему не стоит заводить служебный роман: 4 причины 20:05Беременная жена Тарасова дала рецепт нежнейших пирожков 18:17Поздравление Богомолова в день рождения Собчак сочли странным – и вот почему 17:32Меладзе после развода с Брежневой вышел на одну сцену с новой фавориткой 17:21Галкин* показал фото с вновь прибывшей к нему Пугачевой: где они? 16:21Состояние 93-летнего Краско резко ухудшилось после смерти родного человека 15:15"Хотелось его ударить": бесцеремонный Шаляпин вывел из себя известного комика 14:39Ротару спешно избавляется от дома в Крыму: почему 13:59"Сумасшедший!": мужчина сразил Асмус самоотверженным поступком 13:18Пугачева преградила дорогу звезде 90-х из-за одной особенности: так его и забыли 12:31Уехала: пропавшую из поля зрения грузинку Гвердцители заметили на улице Алматы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: Павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"

Собянин: Павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"
81

Посещение павильонов бесплатное.

В рамках выставки-форума "Россия" 18 павильонов – резидентов ВДНХ подготовили специальные программы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Музей городского хозяйства Москвы представил 13-метровый макет столицы. С помощью дополненной реальности гости узнают об устройстве подземных инженерных коммуникаций, увидят макет Люберецких очистных сооружений и экипировку спасательных служб.

На выставке в павильоне №31 "Геология" расскажут о научных достижениях в отечественном сельском хозяйстве. Гости узнают о создании уникальных сортов злаков.

В Музее кино представлена экспозиция о развитии российского кинематографа с начала XX века до 1980-х годов. Посетители увидят мемориальную экспозицию "Кабинет Сергея Эйзенштейна", побывают на выставке, посвященной фильму Алексея Германа "Трудно быть богом".

В павильоне №13 до 12 апреля работает экспозиция "Россия. Ближе к Востоку". Представлены произведения из коллекций Государственного музея Востока и его адыгейского филиала. Гости узнают о культурных особенностях народов России.

В павильоне №53 расположился Музей гаража особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО) России. Там представлен автомобильный кортеж и сопровождение почетного эскорта.

Тематические программы в рамках выставки-форума "Россия" представят 18 павильонов – резидентов ВДНХ, включая павильон "Атом", экспозиционный центр Узбекистана и другие объекты.

Фото: пресс-служба ВДНХ

Выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября. Свои стенды представили 89 регионов, а также федеральные министерства, крупные компании и общественные организации. Посетителям продемонстрируют главные достижения в промышленности, спорте, культурной и социальной сферах.

7 ноября 2023, 11:48
Фото: Василий Кузьмиченок/АГН "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Анонимность – миф: авторы скандального телеграм-канала признались во лжи

Анонимность – миф: авторы скандального телеграм-канала признались во лжи
Псевдоразоблачители принесли извинения тем, чью репутацию пытались испортить. Вера в анонимность в Сети порой заставляет людей совершать гнусные поступки, за которые потом все равно приходится нести наказание.

Редакция "Дни.ру" поздравляет читателей с Днем народного единства

Редакция "Дни.ру" поздравляет читателей с Днем народного единства
Сегодня россияне отмечают День народного единства – особый праздник, который объединяет всех.

Психолог рассказала о трудностях в учебе у детей с гиперактивностью

Психолог рассказала о трудностях в учебе у детей с гиперактивностью
Анна Тимофеенко, руководитель психологической поддержки образовательной компании, поделилась своими знаниями. Она рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются дети с гиперактивностью в процессе обучения. Гиперактивность – один из диагнозов, входящих в комплекс симптомов СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).

Туристы из Китая стали лидерами по числу поездок в Россию

Туристы из Китая стали лидерами по числу поездок в Россию
Туристы из Китая продолжают оставаться лидерами по числу поездок в Россию, согласно последним данным.

"Электронный дом" помогает москвичам решать более 400 вопросов ежедневно

"Электронный дом" помогает москвичам решать более 400 вопросов ежедневно
Через платформу решаются вопросы уборки, эксплуатации лифтов и другие проблемы. Каждый день платформа "Электронный дом" помогает решить в среднем 400 заявок от москвичей.

Выбор читателей

05/11ВскПоздравление Богомолова в день рождения Собчак сочли странным – и вот почему 06/11ПндОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес 05/11ВскМеладзе после развода с Брежневой вышел на одну сцену с новой фавориткой 05/11ВскПугачева преградила дорогу звезде 90-х из-за одной особенности: так его и забыли 05/11ВскРотару спешно избавляется от дома в Крыму: почему 05/11ВскГалкин* показал фото с вновь прибывшей к нему Пугачевой: где они?