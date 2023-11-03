"Электронный дом" помогает москвичам решать более 400 вопросов ежедневно

Раскрыт секрет богатства Кабаевой Тесты Буйнов объяснил изгнание Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитой певицы: все подробностиНе стало знаменитой певицы: все подробности Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на КипреКоролевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легендеСамая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детейДевочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Лента новостей

Пятница 3 ноября

10:05Заворотнюк откровенно заговорила о тяжелой болезни: Очень болит в груди 09:55Актер Роберт Паттинсон готовится стать отцом 09:50Будь счастлива! Жена Юдашкина сняла траур 09:38Множество осложнений: хирург оценил новое лицо перекроившей себя Бони 09:20Добронравов рассказал о своей самой заветной детской мечте: Господь управил 09:05"Должна быть только у короля": Филипп Киркоров стал обладателем Примадонны 08:55Воробей раскрыла правду об отношениях с экс-мужем Бабкиной: Написала Жене ночью 08:00Россиянам рассказали о законном способе сэкономить на электричестве 06:38Офтальмолог призвала людей регулярно проверять зрение 04:10Исследование: россияне все чаще путешествуют большими компаниями 02:10В "Иронии судьбы" нашли загадочный киноляп: смотрите 00:20Обогнал Бритни Спирс: Мемуары Мэттью Перри после его смерти стали бестселлером 00:11Ложусь с этим и встаю: одержимость сбежавшего Милохина достигла апогея 22:51Из первых уст: вот каким стал Александр Ширвиндт 22:08Возвращение Примадонны: Пугачева оставила мужа ради России 21:27Это был тромб: в семье певицы Глюкозы умер малыш 20:10Балерина всея Руси Волочкова сорвалась на мат из-за любовника 19:10Семья страдает: Добронравов пошел наперекор жене 17:55Не успел: роковой исход разрушил планы Шатунова в России 17:15Лечение 91-летнего Киркорова прервал внезапный уход 16:41Вовремя и по любви: Серябкина учится быть сексуальной мамой 14:52"Ребята, чудовищно, остановитесь! Умоляю!": Фомин бросился с призывом к россиянам 14:48Валерию Меладзе пришлось срочно прервать концерт из-за происшествия 14:41Назван самый востребованный певец для новогодних корпоративов: сколько стоит его шоу? 14:12На привязи у жены? Получившего оплеуху Петрова прижали к ногтю 13:50Оказавшийся на краю Хабенский назвал своих спасителей 13:30Исполнительница хита "Какой мужчина" прервала молчание после смерти супруга 13:20"Не испытываю особого трепета": Хабенский честно высказался о месте Табакова в МХТ 13:07Звезда сериала "Две судьбы" раскрыла тайну: давно замужем 12:27Дочь Любови Успенской вышла на сцену в платье с откровенным декольте 12:14Бледанс сообщила о долгожданном пополнении в семье: Снова сын 11:35Молодой муж Аллы Пугачевой остался без денег после побега из Израиля 11:28Неожиданно для всех: Прилучный предстанет перед зрителями в новом образе 11:14Эффектная Заворотнюк тонет в роскоши: подтянутое тело взбудоражило народ 11:0011-летняя дочь Орбакайте напугала россиян худобой 10:59Москвичей предупредили о резком похолодании после рекордного тепла 10:03Все бумерангом: бросивший возлюбленную Петров напророчил себе беду 09:41Браво! 63-летний Игорь Николаев нашел отдушину в молодой девушке 09:31Появившаяся на публике с матерью Орлова извинилась перед россиянами 09:21"Она тоскует": подруга рассказала о рвении Пугачевой вернуться в Россию 09:09Спасибо за это чудо: счастливый папа Костюшкин похвастался малышом 08:40Титов из "Фабрики" после разрыва с Контридзе пошел за любовью на сайт знакомств 08:18Молодой ведущий: Макаров из "Маски" может заменить 81-летнего Маслякова в "КВН" 08:00На какую работу проще всего устроиться в России – названы профессии 06:42Россиян предупредили о штрафах за летнюю резину 04:38Исследование: Большинство россиян арендовали жилье хотя бы один раз 02:39Принц Гарри сделал сенсационное заявление о связи с Мэттью Перри 00:21Эксперт: Накипь на приборах увеличивает траты на электричество на 20% 22:13Сбежавшие Пугачева и Галкин* попали в немилость к влиятельной персоне: рассказываем 22:01Я влюбилась: красавица шоу "Уральские пельмени" не может выбрать из двух
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Электронный дом" помогает москвичам решать более 400 вопросов ежедневно

"Электронный дом" помогает москвичам решать более 400 вопросов ежедневно
63

Через платформу решаются вопросы уборки, эксплуатации лифтов и другие проблемы.

Каждый день платформа "Электронный дом" помогает решить в среднем 400 заявок от москвичей. За годы работы сервиса жители столицы направили более 10 тысяч запросов по вопросам уборки, 60 тысяч заявок по экплуатации лифтов, 30 тысяч – о неисправной двери в подъезде.

Сообщить о неполадках можно на сайте "Электронного дома" или при помощи мобильного приложения. Новый запрос на устранение проблемы создается в разделе "Заявки". Система предложит указать тип объекта и описать ситуацию.

Москвичи могут обратиться по вопросам содержания подъезда, состояния асфальта на придомовой территории, содержания зеленых насаждений во дворе, уборки снега, временном скоплении воды в осенний или весенний периоды и другим проблемам.

Отслеживать статус заявки можно на сайте или в мобильном приложении. В среднем на решение вопроса уходит от одного до семи дней.

За три года существования сервиса к нему подключилось 34 тысячи многоквартирных домов. На платформе прошло 10 тысяч общих собраний собственников жилья, более трех тысяч опросов. Пользователи подали 450 тысяч заявок на устранение неисправностей.

В "Электронном доме" появилась возможность оставить заявку на установку умных домофонов. Для этого нужно одобрение не менее двух третей собственников жилья. Специалисты смонтируют устройство бесплатно в течение максимум пяти дней.

В прошлом году на платформе появилась опция гостевого доступа для родственников или арендаторов. Такое право могут предоставить только собственники жилья или прописанные в квартире.

3 ноября 2023, 10:00
Фото: Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

Михаил Гуцериев о кавказском братстве с еврейским народом

Михаил Гуцериев о кавказском братстве с еврейским народом
Что происходит с нами? Что это за люди, которые превращают территорию нашего Кавказа в источник антисемитизма и насилия? На Кавказе всегда гордились единством всех народов и религий, их равноправием и тождеством.

Столичные ученые разработали модель печени человека для обучения врачей

Столичные ученые разработали модель печени человека для обучения врачей
Модель повторяет форму и внутреннее строение органа. Специалисты Центра диагностики и телемедицины создали модель печени, имитирующую человеческой орган.

Москвичей предупредили о резком похолодании после рекордного тепла

Москвичей предупредили о резком похолодании после рекордного тепла
После рекордного тепла, который недавно царил в Москве, столицу ожидает изменение погодных условий.

На какую работу проще всего устроиться в России – названы профессии

На какую работу проще всего устроиться в России – названы профессии
В России проще всего устроиться на работу курьером, охранником или грузчиком. Такие результаты показало исследование. Согласно последнему исследованию, проведенному в России представителями сервисов "Работа.

Собянин: Строим еще три флагманских центра экстренной медпомощи

Собянин: Строим еще три флагманских центра экстренной медпомощи
Флагманы работают по новому московскому стандарту экстренной помощи. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве еще трех флагманских центров в медучреждениях города.

Выбор читателей

01/11СрдОказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле 01/11СрдШукшина гонит с российской сцены трех талантов шоу-бизнеса 01/11СрдС близкими: внучка Ротару подала сигнал о скором конце 01/11СрдВсе оплачу: Корчевников на канале "Россия 1" рассказал об усыплении родных 02/11ЧтвПринц Гарри сделал сенсационное заявление о связи с Мэттью Перри 01/11СрдЛюбимый: Лолита выдала правду о связи с мужем Бабкиной