За три года "Электронный дом" обработал более 450 тысяч заявок от москвичей

На платформе состоялось почти 10 тысяч общих собраний собственников жилья.



Платформа "Электронный дом" появилась в 2020 году. Цель проекта – дать москвичам возможность заниматься управлением многоквартирным домом в режиме онлайн.

За три года к платформе подключились жильцы 34 тысяч домов. Подано 450 тысяч заявок на устранение неисправностей.

Ключевая функция "Электронного дома" – проведение общих собраний. Принятые решения имеют юридическую силу и обязательны к исполнению управляющей организацией.

Москвичи могут проголосовать за установку системы видеонаблюдения и шлагбаума, решить вопросы по капитальному ремонту и благоустройству. С начала работы платформы проведено около 10 тысяч общих собраний собственников.

Другой важной функцией являются опросы. Жители выражают свое мнение о необходимости украшения подъезда к праздникам, назначении старшего по дому и другим вопросам. Проведено уже более трех тысяч опросов.

В "Электронном доме" можно подать заявку на устранение неисправности. Искать ответственную за проведение работ организацию и тратить время на звонки больше не нужно.

На главной странице проекта публикуется важная информация для жильцов. В блоке "Объявления" размещаются сообщения о купле-продаже, найденных или потерянных вещах, предупреждения о ремонтных работах.

Узнать о живущих рядом людях и пообщаться с ними можно в разделе "Мои соседи". Есть общедомовые чаты собственников, куда не могут попасть сторонние пользователи.

Возможности платформы расширяются. В декабре 2022 года стала доступна опция гостевого доступа для арендаторов, родственников, гостей или друзей. Предоставить такое право могут собственники жилья или постонно прописанные в квартире.

Напомним, что в прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин представил проект Портал потребителя. Сервис дает потребителю грамотные инструкции и готовые шаблоны документов, чтобы он с минимальными затратами смог отстоять свои права.