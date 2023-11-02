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Четверг 2 ноября

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Столичные ученые разработали модель печени человека для обучения врачей

Столичные ученые разработали модель печени человека для обучения врачей
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Модель повторяет форму и внутреннее строение органа.

Специалисты Центра диагностики и телемедицины создали модель печени, имитирующую человеческой орган. Разработка позволяет медикам видеть изображение артерий, вен и различных образований.

Модель создана для тренировки начинающих медиков и совершенствования навыков опытных специалистов. С ее помощью врачи смогут научиться выявлять проблемы под ультразвуковым контролем и проводить медицинские вмешательства.

Фантом создали из силиконоподобного вещества. Модель можно применять неоднократно.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова обратила внимание на сложности с доступом к зарубежным аналогам.

"Наша отечественная разработка становится настоящей находкой для специалистов. При этом она обладает двумя важными качествами — реалистичностью и долговечностью", – подчеркнула заммэра.

Специалисты Центра диагностики и телемедицины разработали уже семь моделей внутренних органов: молочной и щитовидной железы, имитации сосудов и нервов человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в столице строят еще три флагманских центра экстренной медицинской помощи. Они появятся в больницах имени Боткина, имени Буянова и Пирогова. Хирурги смогут проводить на 25% больше экстренных операций.

2 ноября 2023, 14:40
Фото: Mos.ru
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