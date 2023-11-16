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Собянин: Москва стала лидером среди столиц мира по доступности и разнообразию музеев

Собянин: Москва стала лидером среди столиц мира по доступности и разнообразию музеев
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Российская столица вошла в топ-10 культурных городов мира.

Москва заняла первое место по доступности и разнообразию музеев в рейтинге Global Cities Index 2023. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Среди 156 мегаполисов Москва стала седьмой в категории "Культурная жизнь". В общем зачете российская столица заняла 21-е место, уточнил мэр.

Рейтинг составляется на основе 29 показателей. Аналитики оценивают деловую активность, культурный опыт, развитие человеческого капитала и другие достижения мегаполисов.

Собянин напомнил, что в Москве действует более 440 музеев и выставочных залов. Ежегодно в городе проходит 14 тысяч мероприятий и 1,3 тысячи выставок, включая "Ночь в музее", "Московская музейная неделя" и другие события.

Фото: Новосильцев Артур/Агентство "Москва"

Столичные музеи регулярно занимают первые места в международных рейтингах. В прошлом году Мультимедиа Арт Музей стал третьим в мире по посещаемости, а Третьяковская галерея заняла девятое место.

В 2022 году столичные музеи посетили 16,2 миллиона человек. Тем самым повторился рекорд, достигнутый до пандемии. За 10 лет посещаемость московских культурных площадок выросла в два раза.

С 2019 года проходит "Московская музейная неделя". Цель акции – сделать учреждения культуры доступнее. Каждую третью неделю месяца московские музеи можно посетить бесплатно.

16 ноября 2023, 12:34
Фото: Новосильцев Артур/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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