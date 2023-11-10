Любителей похулиганить в самолете начнут наказывать по-новому

Желание одного пассажира "весело" провести время может быть опасным для всех, кто находится на борту самолета. В связи с этим решено обновить действующие правила поведения.

Дебоширы и хулиганы – отдельная головная боль авиакомпаний. Люди не всегда понимают, что из-за их поведения может произойти внештатная ситуация. Она является угрозой безопасности всех: и пассажиров, и членов экипажей. Канал 360 сообщает, что представители авиаперевозчиков предложили изменить правила наказания для ""тревожных пассажиров".

1. "Черный список" авиадебоширов необходимо обнулять один раз в три года, а не через год как сейчас.

2. Курение на борту и мелкое хулиганство должны быть включены в КоАП РФ и воздушный кодекс.

3. Материальную ответственность нарушителей следует увеличить В настоящее время наказание несущественное.

Ранее была озвучена инициатива о запрете внесения на борт самолета любого вида алкоголя, равно как и запрет его реализации в дьюти-фри. Предложение не нашло поддержки среди ответственных лиц.