Собянин: В обновленных поликлиниках Москвы провели более 23 млн приемов

В столице завершился первый этап программы обновления амбулаторного звена.



Врачи модернизированных поликлиник провели более 23 миллионов приемов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градончальник напомнил, что в рамках первого этапа программы модернизировано 200 зданий. Их сделали максимально удобными для посетителей и сотрудников, написал Собянин в своем телеграм-канале.

В обновленные здания поставили современное оборудование. На прилегающих к поликлиникам территорий обустроили места для отдыха, проложили дорожки, высадили деревья и кустарники.

Городская программа модернизации поликлиник завершится до конца 2025 года. Будут реконструированы 100% устаревших поликлиник – 341 здание.

Вместе с реконструкцией старых идет строительство новых медучреждений. В 2011-2023 годах построена 71 поликлиника, в ближайшие три года возведут еще 20 зданий.

Мэр Москвы в конце августа объявил об открытии 11 поликлиник. Девять полностью реконструировали, две построили с нуля.

Ранее мэр сообщил об открытии обновленных поликлиник в шести районах Москвы. Медучреждения расположены в районах Бескудниковский, Бирюлево Восточное, Косино-Ухтомское, Мещанский, Вешняки и Теплый Стан.