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Собянин: В шести районах Москвы открылись обновленные поликлиники

Собянин: В шести районах Москвы открылись обновленные поликлиники

Медучреждения реконструировали по новому столичному стандарту.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил об открытии еще шести поликлиник после реконструкции. Специалисты завершили комплексный ремонт фасадов и интерьеров, в медучреждения поставили современное оборудование.

Обновленные поликлиники открылись в районах Бескудниковский, Бирюлево Восточное, Косино-Ухтомское, Мещанский, Вешняки и Теплый Стан.

"Теперь это современные поликлиники с продуманным расположением кабинетов и комфортными условиями для посетителей и медицинских специалистов", – отметил градоначальник.

По словам мэра, в медучреждениях установили новые цифровые маммографы, аппараты для рентгена, функциональной диагностики, УЗИ и другую технику.

Заменены все инженерные системы и лифты, сделан стильный дизайн интерьеров. На прилегающей территории высадили кустарники и гиппоаллергенные деревья.

"В общей сложности медицинскую помощь в этих поликлиниках получают почти 175 тысяч детей и взрослых", – подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы ранее объявил о начале второго этапа модернизации системы экстренной медпомощи в столице. В 11 больницах пройдет реконструкция приемных отделений.

14 августа 2023, 17:46
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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