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Собянин поблагодарил столичных метростроителей за новые станции метро

Собянин поблагодарил столичных метростроителей за новые станции метро
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В 2023 году в столице открылось 14 станций.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником. Пост опубликован в личном блоге градоначальника.

"Спасибо за Большую кольцевую! Спасибо за "Физтех" и "Аэропорт Внуково", – написал Собянин.

Мэр уточнил, что в 2023 году сеть Московского метрополитена увеличилась на 14 станций. Впереди еще много новых проектов и задач, подчеркнул градоначальник.

Он напомнил, что подземное строительство в Москве ведется более 90 лет. С 2011 года построено и реконструировано 114 станций подземки и Московского центрального кольца, 11 электродепо. Весной 2023 года состоялось полное открытие Большой кольцевой линии.

В ближайшие годы в Москве построят еще 39 станций метро и шесть электродепо. Работы ведутся на будущих Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линиях.

Московский метрополитен пришел в область. Так, станция "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии находится на стыке Москвы, Люберец и Котельников.

6 сентября открылся финальный участок Солнцевской линии метро со станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". За первую неделю ими воспользовались 113 тысяч раз. Впервые в России подземка пришла в воздушную гавань.

На Люблинско-Дмитровской линии 7 сентября запущено движение на участке со станциями "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". В дальнейшем на ветке появится станция "Южный порт", которую построят между "Кожуховской" и "Печатниками".

2 октября 2023, 12:15
Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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