Чем не стоит кормить своих собак: ветеринар назвала опасные лакомства

Чтобы домашние питомца прожили долго, необходимо кормить их только качественными кормом и лакомствами. При этом собакас не стоит давать выпечку из дрожжевого теста, виноград или колбасу.

Ветеринар Анна Воропаева рассказала, что все это провоцирует брожение в желудке любимца и повышает газообразование. По словам эксперта, питомцам также нельзя давать виноград или изюм, так как они могут привести к почечной недостаточности у животного. Кроме того, собакам запрещено есть колбасы или шашлык, потому что они вызывают диарею и рвоту, отмечает URA.ru.