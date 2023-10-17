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Понедельник 16 октября

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Чем не стоит кормить своих собак: ветеринар назвала опасные лакомства

Чем не стоит кормить своих собак: ветеринар назвала опасные лакомства
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Чтобы домашние питомца прожили долго, необходимо кормить их только качественными кормом и лакомствами. При этом собакас не стоит давать выпечку из дрожжевого теста, виноград или колбасу.

Ветеринар Анна Воропаева рассказала, что все это провоцирует брожение в желудке любимца и повышает газообразование. По словам эксперта, питомцам также нельзя давать виноград или изюм, так как они могут привести к почечной недостаточности у животного. Кроме того, собакам запрещено есть колбасы или шашлык, потому что они вызывают диарею и рвоту, отмечает URA.ru.

17 октября 2023, 02:46
Фото: Pixabay.com
URA.ru✓ Надежный источник

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