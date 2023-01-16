В центре "Моя работа" пройдут собеседования на востребованные вакансии

Умер Кикабидзе Тесты Причина смерти Чуриковой Игры Сонник

Топ новостей недели

Воняло на все Останкино: Якубовича не стало на 77 году жизни
Ушла легенда: Россияне потеряли 71-летнего Садальского
Сгоревшую заживо Вику Боню хоронят на святой земле: Так она выглядит
Как семье снизить ставку по ипотеке?
партнеры
Понедельник
16 января
Лента новостей
14:20
Крики, слезы и гора костей: Бузова упала на скоростном лыжном спуске
14:00
Развод ей к лицу: погнавшая Преснякова из дома Подольская укатила за бугор с горячим красавцем
13:40
Прощай, Богомолов! Собчак ждет малыша от другого мужчины
13:20
Беременная Орлова заговорила о рукоприкладстве со стороны мужа: Руки распускает
13:00
В Сочи больше всего квартир-студий
12:40
Доля отказов по ипотеке превысила 46%
12:20
"Нужны ли слова...": истощенная до скелета Гагарина неожиданно ушла на небеса
12:00
"Внутренняя боль": как потерявший все Кикабидзе загнал себя в гроб
11:40
Победа будет за нами: SHAMAN спел в освобожденных от нацистов Мариуполе и Луганске
11:20
Трудная судьба: как живет вытащенная из инвалидного кресла дочь Елены Воробей
11:00
Годовалый ребенок певицы Нюши упал с большой высоты: Мрак и ужас
10:40
Нажил миллионы: ненавидящий Россию Кикабидзе имел квартиру в Москве
10:20
Вот и все: Орбакайте после развода сбагрила дочь мужу-олигарху
10:00
"Мама плакала": ютившийся с семьей в убогой комнате мальчик поборол нищету и стал известным артистом
09:40
Сокровища рода Багратиони: Кому достанется богатое наследство овдовевшего Кикабидзе
09:20
Экономия до 100 тысяч: в России могут изменить правила оплаты услуг ЖКХ
09:00
"Теперь его нет": убитая горем Арзамасова потеряла мужа после тяжелой болезни
08:40
Как замотивировать ребенка на изучение английского языка?
08:20
Это нельзя пропустить: 5 лучших фильмов последних лет
08:00
Привычки здоровых людей: как сберечь планету для потомков
06:21
Как появилась традиция купания в проруби на Крещение Господне
04:27
Кинувшей мужа-старика Славе придется несладко: Своими усилиями
02:16
Как изменилась пластика в связи с санкциями?
00:12
Гордеев день: что нельзя делать в праздник 16 января
22:18
"Пухлое деревенское лицо": переделанного Ревву прилюдно унизили
20:03
Не только Киркоров: знаменитые отцы-одиночки
19:02
Угадайте фильм с участием Савелия Крамарова: Тест
18:45
"Расходятся безвозвратно": Агутин и Варум сожгли мосты через 25 лет брака
17:30
"Со всей силы харкал": злющий как сыч Корчевников осквернил труп умершего Кикабидзе
16:42
"Умер в реанимации": последние дни Кикабидзе прошли в муках
16:04
"Устал страшно!": в предсмертной исповеди Вахтанг Кикабидзе успел облегчить душу
15:41
"Вся в крови": истерзанную до мяса Волочкову нашли на мальдивском пляже
14:33
Звезда стала бомжом: скандально рванувший из России Милохин повторил судьбу извращенца Панина
13:41
Умер Вахтанг Кикабидзе
12:38
"Рак": узнавшая диагноз Меньшова потеряла дар речи
11:55
"Прямо в сердце ударили": состояние 85-летней Немоляевой резко ухудшилось
11:12
Дни сочтены: сбежавшую в Израиль Пугачеву оплакивают вслед за Чуриковой
08:18
Михалков против всех: кого из звезд возненавидел режиссер
06:06
Диагноз – душевнобольная: проклявшая всех и вся Макеева умерла в муках
04:20
Коровья йога и щенячьи бега: спасение осиротевшего теленка попало на видео
02:20
К чему снится много всего
00:08
День Святого Серафима: приметы и традиции 15 января
21:58
Топ-10 косметологических процедур этой зимой
21:20
Поплавская не может прийти в себя из-за большого горя: Это потеря потерь
20:09
"В феврале": объявлено о свадьбе Анны Семенович
20:01
Стало известно об озвученном перед смертью желании Чуриковой
19:06
Как превратить учебу английского в хобби?
18:49
Слезы по всей стране: Первый канал экстренно изменил эфирную сетку из-за трагедии
17:40
В Москве мужчина лишился около 10 миллионов рублей в обменном пункте
16:40
Осталось королевой даже на смертном одре: обнародована последняя съемка Чуриковой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Вся в крови": истерзанную до мяса Волочкову нашли на мальдивском пляже
"В феврале": объявлено о свадьбе Анны Семенович
79-летнюю Чурикову загнали в гроб киста в мозгу, ОРВИ и тяжелые переломы
Михалков против всех: кого из звезд возненавидел режиссер
Звезда стала бомжом: скандально рванувший из России Милохин повторил судьбу извращенца Панина
"Расходятся безвозвратно": Агутин и Варум сожгли мосты через 25 лет брака
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
В центре "Моя работа" пройдут собеседования на востребованные вакансии

В центре "Моя работа" пройдут собеседования на востребованные вакансии

Москвичи смогут пройти собеседование на должности инженера, оптика и найти другие востребованные специальности. Одно из рекрутинговых мероприятий состоится 18 января в центре занятости "Моя работа".
прочитано 70 раз

Столичные работодатели из промышленной отрасли продолжают активный поиск сотрудников в 2023 году, отметил глава службы занятости Москвы Андрей Тарасов. Он уточнил, что в первую очередь предприятиям требуются специалисты инженерно-технического и рабочего профилей с высоким или средним уровнем квалификации.

ПО ТЕМЕ

Крупные компании приглашают москвичей без опыта работы на собеседования

"Познакомиться с актуальными позициями и пройти собеседования на ведущие предприятия Москвы помогает эффективный сервис рекрутмента службы занятости населения — открытые отборы. Одно из таких мероприятий пройдет 18 января", – рассказал Тарасов.

Работодатели предложат кандидатам конкурентную заработную плату, добровольное медицинское страхование, социальный пакет, льготное питание, скидки на занятия спортом и оплачиваемое обучение для повышения квалификации. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Специалисты с опытом работы от трех до пяти лет смогут устроиться на должности инженера по качеству первой категории, комплектовщика изделий и инструментов и найти другие вакансии. Начинающих сотрудников приглашают пройти собеседование на позиции ведущего инженера по организации и нормированию труда и оптика элементов квантовых приборов.

Открытый набор пройдет с 14:00 до 16:00 в центре "Моя работа" на улице Щепкина, дом 38, строение 1. Ознакомиться со списком вакансий можно на странице.

Ранее центр "Моя работа" вместе с онлайн-сервисом доставки "СберМаркет" запустили проект по подбору самозанятых. Соискатели станут партнерами компании, смогут совмещать трудовую деятельность с учебой и самостоятельно выстраивать график.

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"
Автор: 16 января 2023, 13:55 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Угадайте фильм с участием Савелия Крамарова: Тест

Есть варианты ответов
Шоу-бизнес

"Расходятся безвозвратно": Агутин и Варум сожгли мосты через 25 лет брака

Жирная точка
Шоу-бизнес

"Рак": узнавшая диагноз Меньшова потеряла дар речи

Проклятая онкология
Шоу-бизнес

"Умер в реанимации": последние дни Кикабидзе прошли в муках

Он страдал

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака
Гороскоп на январь 2023 для всех знаков зодиака от Тамары Глоба

Здоровье

Не лечит, а калечит: доктор Мясников назвал смертельно опасный витамин
Осторожно – тонкий лед: как помочь провалившемуся на водоеме
Остаться в живых: как спастись при ходьбе в гололед
Спорт: главные правила зимних тренировок

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+