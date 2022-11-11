Центр "Моя работа" поможет москвичам стать партнерами крупного сервиса доставки

Прилучный превратился в женщину О дуете Пугачевой и Галкина* на иврите Игры Сонник

Топ новостей недели

Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
Изнуренный разводом с Подольской Пресняков заявил о рождении доченьки: Быть с ней как можно чаще
Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы
Таинственное исчезновение и суд с племянником из-за квартиры: куда делась обманутая звезда фильма "Москва слезам не верит"
партнеры
Пятница
11 ноября
Лента новостей
12:41
Поливает Россию грязью: бандеровская приспешница Ада Роговецева славит карателей и нацистов
12:12
"Улей на голове": нелепо причесанную Бузову крепло приложили
12:00
Exeed TXL: внедорожник из Китая
11:51
"Престарелый богатый мужчина": Кто купил дорогущие квартиры разведенке Самбурской
11:37
Апартаменты с мебелью – редкость для Москвы
11:21
"Срывы вернулись": Беркова раскрыла правду о пагубных пристрастиях Стоянова
10:51
"Любим": Нарожавшая семеро по лавкам Тодоренко нырнула в койку к другому за спиной Топалова
10:38
Из-за долгов за ЖКХ могут изъять машину
10:35
"Сами дохлые": негодующий Тарзан прилюдно унизил фанатов-мужчин
10:35
Страшный диагноз: врачи вынесли приговор Куценко
10:07
"Существуем с мужем отдельно друг от друга": Грачевская откровенно об изменах и причинах развода
09:59
Молодуха взвывшего из-за проблем с интимом Диброва сделала гигантскую грудь: Порадовала дедушку
09:29
С доверенность, но без доверия: риелтор предупредил о рисках при покупке жилья
09:09
Увел любовь у лучшего друга: Всплыли новые данные о похождениях любвеобильного Караченцова
08:59
"Ненавидит": стали известны настоящие чувства развращенного Богомолова
06:51
"Из игровой борьбы в настоящую": кто распускает кулаки в семье Пынзарь
04:36
Семейная драма орлицы Милды из Латвии
02:21
Тыква за билет: жители Калининграда принесли животным вкусности
00:09
Аврамий Овчар и Анастасия Овечница: что нельзя делать 11 ноября?
21:58
Развратница Асмус присосалась пиявкой к женатому старикану: Безумно люблю
21:26
"Что за мракобесие": Сбежавший за океан внук Пугачевой поглумился над россиянами
21:16
Хирурги из Подмосковья спасли глаз 96-летнему пациенту
21:09
В Красноярском крае ребенок впал в кому из-за ошибки медиков
20:25
"Мне только что сделали предложение!": Клаву Коку на глазах у всех позвал замуж известный человек
19:40
Плохо кончил: Беркова рассказала о встрече со Стояновым перед смертью
19:00
"Я предатель": легенда "Кривого зеркала" приползла с сожалениями к обиженной Степаненко после развода
17:57
"Жмякал тебя за упругую задницу": сын-фрик Яковлевой вперся в мясистого мужика
17:08
Муж жестоко избил Самбурскую: Все вокруг в крови
16:17
"Захлебывалась кровью": муж искромсал жену ножом на глазах у пятилетней дочери
15:35
"Веко не стало на место": распоротая ножом Довлатова призналась в упущенном времени
14:50
Жизнь потеряла смысл: Болезненно усохший из-за жутких мучений Крид ушел в другой мир
14:45
Житель Петербурга погиб при столкновении двух машин
14:41
Вооруженные грабители похитили 4 миллиона долларов из аэропорта Домодедово
14:34
В Екатеринбурге произошла массовая авария с 5 машинами
14:28
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
14:11
Метеоролог предупредила москвичей о скором похолодании
14:06
"Просто пушка": Мать-одиночка Муцениеце показала повзрослевшую дочь от Прилучного
13:59
Тяжелый развод, связь с олигархом Керимовым, тайная свадьба с молодым: личная жизнь Тины Канделаки
13:38
В Волгограде поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожных путях
13:36
"Ушел к Камиле": Маленькая тихушница Валиева прибрала к рукам чужого мужчину
13:18
Наташа отвратила от женщин: любовника Фриске Попова засняли во время утех со смазливым красавцем
13:10
В Самаре мужчина избил знакомого крышкой от стиральной машины
12:43
Неродившийся ребенок и онлайн-друзья: самые необычные наследники недвижимости
12:28
Потеря работы из-за пьянства и отсутствие семьи: что случилось с холостяком Сухоруковым
12:27
В Тольятти мужчина ранил кухонным топором сына сожительницы
12:20
В Свердловской области пьяный мужчина угнал такси с целью впечатлить подруг
12:10
Топовые новостройки внутри МКАД
12:07
Горе: актер Стоянов умер после передозировки наркотиками
12:07
"Сложно": Проблемы дочери одиночки Барановской всплыли наружу
12:06
Аналитики назвали округа Москвы с подешевевшим жильем
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Наконец-то добили": Найденному у испанской помойки Панину всадили острие под лопатку
"Мы не Америка!": оплеванной еврейке Пугачевой дали звонкую пощечину за наглую ложь
"Я предатель": легенда "Кривого зеркала" приползла с сожалениями к обиженной Степаненко после развода
Жизнь потеряла смысл: Болезненно усохший из-за жутких мучений Крид ушел в другой мир
Докатилась: опустившаяся на дно Лолита стирает одежду в тюменском туалете
Тест: угадайте советский фильм по кадру
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Центр "Моя работа" поможет москвичам стать партнерами крупного сервиса доставки

Центр "Моя работа" поможет москвичам стать партнерами крупного сервиса доставки

Городской центр занятости "Моя работа" совместно с онлайн-сервисом доставки "СберМаркет" запускают проект по подбору самозанятых. Соискателям помогут стать партнерами компании.
прочитано 72 раза

Проектное сотрудничество предполагает оплату по факту выполненных работ. Самозанятые смогут совмещать эту деятельность с учебой, самостоятельно строить свой график, отметила первый заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

ПО ТЕМЕ

Москвичей в ноябре приглашают на массовые собеседования в крупные компании

Крупные компании приглашают москвичей без опыта работы на собеседования

Самозанятым в этом проекте предлагают скидки на питание, подписки на онлайн-платформы, обслуживание транспорта, мобильную связь и другие преимущества расширенной партнерской программы.

Представители онлайн-сервиса расскажут соискателям о компании и возможностях сотрудничества, ответят на вопросы. Затем пройдет полуторачасовой инструктаж.

На заключительном этапе претендентам помогут оформить статус самозанятого. Весь процесс занимает один день. На следующий можно начинать выполнять заказы.

Для работы в сегменте плановой доставки компании нужны сборщики заказов и водители-курьеры. Для экспресс-доставки требуются пешие сборщики-курьеры и универсальные сотрудники на автомобилях.

Сотрудничать с сервисом могут люди в возрасте от 18 лет – граждане России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Желающим начать работать нужно направить свои данные и контактный номер телефона на электронную почту cznsamzan@social.mos.ru.

Напомним, что центр занятости "Моя работа" готов предложить москвичам более трех тысяч вакансий. Собеседования пройдут с 15 по 30 ноября. Подробнее – в материале "Дни.ру".

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"
Автор: 11 ноября 2022, 11:48 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Кончай сам в кулачок: после ареста гаденыша-сожителя у Милохина остались только следы спермы на койке

Все полито молодым семенем
Шоу-бизнес

Потеря работы из-за пьянства и отсутствие семьи: что случилось с холостяком Сухоруковым

Как живет актер сейчас
Шоу-бизнес

"Жмякал тебя за упругую задницу": сын-фрик Яковлевой вперся в мясистого мужика

Мужчина нецензурно ругался
Шоу-бизнес

"Веко не стало на место": распоротая ножом Довлатова призналась в упущенном времени

Потом будет поздно

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты
Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

Хирурги из Подмосковья спасли глаз 96-летнему пациенту
В Красноярском крае ребенок впал в кому из-за ошибки медиков
В Самаре мужчина избил знакомого крышкой от стиральной машины
В Тольятти мужчина ранил кухонным топором сына сожительницы
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+