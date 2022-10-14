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Крупные компании приглашают москвичей без опыта работы на собеседования

Крупные компании приглашают москвичей без опыта работы на собеседования

Центр занятости "Моя работа" организует открытые отборы для начинающих специалистов. Мероприятия пройдут 17, 18, 20 и 25 октября.
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Отборы будут проходить во флагманском центре "Моя работа" по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1. Соискателям предложат около трех тысяч вакансий.

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17 октября сеть детских магазинов начнет отборы на должности продавца-кассира, менеджера по товарам и интернет-заказам. Две компании проведут собеседования для желающих сделать карьеру в сфере общественного питания. Предприятия готовы трудоустроить претендентов в возрасте от 16 лет.

Работников ищет и крупнейший банк России. Собеседования на позицию финансового консультанта пройдут 25 октября, сообщается на портале mos.ru. Запись на отборы доступна по ссылке.

Найти работу москвичам помогает столичная служба занятости. В ее составе – 57 отделов трудоустройства, большая часть из которых расположена в центрах госуслуг "Мои документы".

Отдельный кадровый центр открыт для работников, находящихся под риском увольнения. Он расположен по адресу: улица Куусинена, дом 2, строение 1.

Уровень занятости в Москве стабильно остается на высоком уровне. С начала этого года число безработных жителей столицы снизилось на 11,2%. В городе наблюдается большой спрос на специалистов образовательной сферы, разработки программного обеспечения, здравоохранения, науки и исследований, а также индустрии развлечений.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"
Автор: 14 октября 2022, 11:59 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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