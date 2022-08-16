"Высшая мера": Тюльпанов предложил приравнять лжеминирование к терроризму

Недавно в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании монумента "Родина-мать зовет!". Однако по итогам проверки выяснилось, что памятнику ничего не угрожает, а сигнал был ложным. Свою озабоченность этим вопросом выразил Владислав Тюльпанов.
Политика возмутила эта криминальная история, и, будучи патриотом страны, он решил высказаться по этому поводу. По словам Тюльпанова, из-за лжеминирования сотрудники МВД и кинологи могут не попасть туда, где по-настоящему нужна их помощь. "В итоге это бьет не только по моральному духу людей, но и отвлекает сотрудников службы безопасности от важных дел", – заявил политик.
Именно поэтому Владислав Тюльпанов убежден, что лжеминирование необходимо приравнять к настоящему терроризму и наказывать телефонных "шутников" по всей строгости закона. Ведь такие личности вносят дисбаланс в жизнь общества. "Я хочу выдвинуть законодательную инициативу о приравнивании заведомо ложных сообщений о минировании объектов, представляющие историческую ценность к акту терроризма и ввести высшую меру наказания", – говорит он.
Мужчина также отметил, что происходящее задело его так сильно, поскольку выяснилось, что номер звонившего был зарегистрирован в Санкт-Петербурге, патриотом которого является сам Тюльпанов.