Что делать, если плохо сдал ЕГЭ по английскому: стратегия для пересдачи

Любой результат можно достичь, если подойти к делу грамотно. И сдать ЕГЭ по английскому языку не сложнее, чем русский или математику. Об основных нюансах и секретах подготовки рассказала Ксения Аникиева – опытный преподаватель школы ВКС.

Прежде всего, стоит отставить панику: излишняя тревога только ухудшит результаты. Подойдите к подготовке правильно, тогда непосредственно на ЕГЭ будете чувствовать просто легкое волнение. Даже если у вас не получилось сдать с первого раза, во второй обязательно шанс будет!



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1. Начните подготовку заранее

В первую очередь необходимо изучить язык как таковой. И это важно начать делать заранее. Уделять внимание структуре будущего экзамена, решая тесты и задания прошлых лет. Постепенно скорость выполнения будет увеличиваться, это прибавит уверенности в своих силах, ведь ЕГЭ ограничен по времени. При тренировках отслеживайте:

насколько вы вписываетесь во время, отведенное для экзамена;

какие задания даются сложнее и дольше всего;

самые регулярные свои ошибки;

правильность выбранной стратегии.

Делайте выводы, исправляйте неточности и тренируйтесь дальше. Возможно, нужно будет уделить больше времени на отдельные навыки, или части речи, или словообразование и так далее.

В дороге читайте тексты из заданий прошлых лет. Темы попадаются очень разные, поэтому чем больше вы прочитаете, тем больше вероятность, что на экзамене сюрприза не будет.

2. Обратите внимание на письменные задания

Письмо – важный раздел экзамена, и лучше иметь наставника, который способен проверить задания соответственно стандартам ЕГЭ и найти проблемные моменты, исправить их.

При самостоятельной подготовке ищите варианты ответов, изучайте их внимательно, учите клише, структуру, слова-связки и пишите по образцу. Проверяйте spelling везде, даже в заданиях на прослушивание.

3. Практикуйте навыки "говорения"

Экзамен будет состоять не только из письменной части. А для устной важны навыки произношения, "говорения". Чтобы их улучшить, записывайте себя на диктофон. А затем переслушивайте заново. Вы сможете отследить ошибки, пересмотреть ответы, исправить их и сделать задание снова. Кстати, о listening. Кроме прослушивания и выполнения вариантов прошлых лет, слушайте записи учебников или подкасты на английском вместо музыки. Да, это бодрит гораздо меньше, но развивает общее понимание речи на слух и обязательно пригодится на экзамене.

Конечно, занимаясь дома самостоятельно, этот аспект поправить довольно сложно, на языковых курсах или с помощью репетитора натренировать навык "говорения" будет не только эффективнее, но и гораздо проще. Мы часто не замечаем ошибок в речи, которые видны со стороны. На языковых курсах вы сможете получить обратную связь от преподавателя, а также научитесь отслеживать ошибки в речи других, а затем и в своей. А в результате сможете их быстро исправлять или вовсе не допускать.

4. Найдите собственную мотивацию

Даже если вы запишетесь на прекрасные курсы, начнете готовиться к экзамену сильно заранее, но без интереса и мотивации ваши старания могут пропасть зря. Конечно, раз вы уже выбрали экзамен по английскому, то замотивированы. Но все неоднозначно, и с течением времени задор может ослабевать.

Поэтому старайтесь чаще представлять конечную цель стараний. Она ведь не в том, чтобы сдать ЕГЭ на самый высокий балл? А в том, чтобы иметь возможность поступить в выбранный университет и после него получить работу по душе и организовать жизнь своей мечты. Если вы будете вспоминать об истинной цели, об ожидающей награде, вы не потеряете мотивацию и достигнете результата.

5. Перехитрите ленивый мозг

Наш мозг старается все упрощать – так срабатывает защитная функция. Поэтому, чтобы обмануть его и убрать лень, пойдите на хитрость – и подбодрите себя гормонами радости. Получить хороший заряд дофамина можно, если составить грамотный план с подпунктами, а затем наглядно отмечать, чего уже удалось достичь. Отслеживайте и постепенное увеличение количества верных ответов. И помните: success builds success – успех создает успех.

Итак, сдать ЕГЭ по английскому не сложнее, чем по любому другому предмету. Главное, подойти к вопросу серьезно, заранее и грамотно. А если вы еще и найдете хорошие курсы или наставника, то результат точно будет на высоте.