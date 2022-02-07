В Госдуме назвали причину рекордного сокращения населения России

Одной из основных причин рекордной смертности населения России является недостаточное финансирование отечественной системы здравоохранения. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
По словам Куринного, в настоящее время выделяет на здравоохранение лишь 4,1% из необходимых 7% ВВП. Более того, до 2024 года власти планируют сократить финансирование отрасли до 3,7%. Парламентарий считает, что система финансирования должна быть пересмотрена кардинальным образом, сообщает "Радио 1".