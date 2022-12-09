Как не опозориться перед коллегами на корпоративе – знает нарколог

Очевидно, что алкоголь становится причиной неадекватного поведения некоторых сотрудников во время корпоратива. Таким образом подрывается их авторитет, а значит, возрастает вероятность увольнения. Как не опозориться перед коллегами на корпоративе, как сделать так, чтобы потом не было стыдно – советы дал специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
По словам специалиста, во-первых, необходимо позаботиться о питании незадолго до посещения банкета. То есть нужно хорошо поесть, чтобы всасывание алкоголя происходило медленнее. Не захмелеть поможет мягкая и горячая еда. Во-вторых, во время корпоратива нужно много двигаться. Можно потанцевать, посмотреть салют, заняться другими активностями. Если просто сидеть за столом на протяжении всего вечера и выпивать, состояние сильнейшего опьянения непременно настигнет.
Конечно, важно позаботиться о том, что именно окажется в бокале в тот вечер. Для банкета с коллегами отлично подойдет сухое вино. Некрепкие напитки и без сахара – лучший вариант, если без спиртного не обойтись. При соблюдении этих трех правил вероятность опозориться на новогоднем корпоративе сводится к минимуму.