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Митрофанов день: что нельзя делать в праздник 6 декабря

Митрофанов день: что нельзя делать в праздник 6 декабря

6 декабря православные вспоминают святого Митрофана Воронежского.
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ИСТОРИЯ

Митрофан Воронежский – русский православный епископ, причисленный к лику святых. В XVII веке он ушел в монастырь после потери жены, а позже стал епископом. Священник поддерживал деятельность императора Петра I, активно боролся со старообрядцами, распространял в широкие массы идеи церкви, добивался строительства новых храмов и требовал от духовенства строго поддерживать моральный облик.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 6 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

В день памяти святого Митрофана православные не имели права злиться. Наши предки старались быть максимально доброжелательными. Кроме того, на Руси в праздничный день было не принято обращаться кому-то за помощью и встречаться с недругами – велик был шанс серьезно поругаться.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Наши предки на Митрофанов день устраивали народные гуляния. Традиционно женщины собирали по деревне муку и пекли пироги, а потом приглашали соседей и устраивали застолья. На Руси было принято в праздничный день прокладывать по снегу пути для саней.

Молодые девушки 6 декабря гадали на жениха, мужчины вспоминали павших воинов. Важной приметой для славян были облака: редкие говорили о приближающемся тепле, а низкие указывали на похолодание. Ясный месяц на небе был для православных предвестником зимних метелей.

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Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2022, 00:02 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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