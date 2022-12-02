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Общество
Дроздов умер 2 декабря: Это был святой человек

Дроздов умер 2 декабря: Это был святой человек

Отец и мать Дроздова были верующими людьми, поэтому и на него наложился отпечаток.
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 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

ИСТОРИЯ

Свя­ти­тель Мос­ков­ский Фила­рет (в ми­ру Ва­си­лий Дроз­дов) ро­дил­ся 26 де­каб­ря 1782 го­да в го­ро­де Ко­ломне. Отец и мать свя­ти­те­ля были из по­том­ствен­но­го ду­хо­вен­ства. С детства Филарет был очень старательным и при этом талантливым, у него был особый дар. Повзрослев, он учился в Лавр­ской шко­ле в оби­те­ли пре­по­доб­но­го Сер­гия.

Святого Филарета называют еще "Московский златоуст". Именно 2 декабря отмечается день его памяти. Это среда 26-й седмицы по Пятидесятнице. В это время идет Рождественский пост. В этот церковный праздник можно есть постную пищу с растительным маслом. Также в этот день помимо святого Дроздова в Русской Православной Церкви совершается память 37 поименно известных угодников Божиих и день одной почитаемой святыни.

Кроме того, 2 декабря 2022 года Православная церковь почитает память пророка Авдия, который был родом из села Вифарама. Он служил домоправителем у царя Израиля Ахава и так же, как и Дроздов, с малых лет верил в бога. Несмотря на царящий в то время разврат, пророк вел праведный образ жизни. Когда супруга правителя организовала гонения на христиан, Авдий этому мешал. Он прятал христиан в пещерах и темницах и продолжал проповедовать.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Авдия считали покровителем домашнего благополучия. Хозяин дома в этот праздник должен был постучать топором по всем оконным рамам и дверным косякам, чтобы укрепить домашний очаг и выгнать злых духов за порог. Люди верили, что в этот морозный день вся нечисть прячется по углам в квартирах. Топор, коса, серп и другие острые предметы считались хорошими оберегами от происков нечистых.

Если в день Авдия и святого Дроздова идет снег, то зима будет холодной. если на дворе лежат уже высокие сугробы, то урожай на следующий год будет богатым. Если погода пасмурная, значит скоро придет потепление.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 2 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

В день памяти святого Филарета Дроздова и Авдия нельзя без нужды выходить из дома. Считалось, что на улице свирепствует нечисть. Крестьяне сидели в избе, пили травяные чаи с медом и вели беседы.

В этот церковный праздник нельзя ссориться с родными. Иначе такой конфликт может затянуться. Муж с женой и вовсе могут развестись, если повздорят в этот день. Не стоит также держать в голов мрачные мысли, они могут сбыться.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Церковь. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Автор: 2 декабря 2022, 00:11 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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