День иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость": традиции 6 ноября

ИСТОРИЯ
В 1688 году больная сестра Патриарха Иоакима во время молитвенного чтения услышала голос. Он велел ей встать на колени перед образом Богородицы в окружении всех бедствующих, больных и голодных, сидящих вперемешку с ангелами. Помолившись перед образом, Евфимия получила исцеление.
В результате икона Богородицы "Всех скорбящих Радость" прославилась. Вокруг святого места выстроили церковь, а люди массово стали приходить в Преображенскую церковь в Москве.
В народе наблюдали за природой, ведь дело шло к зиме. Заблаговременная подготовка к морозам сулила хорошую зиму.
ТРАДИЦИИ и приметы
На праздник почитания иконы "Всех скорбящих Радость" принято молиться за здоровье семьи и близких.
Незамужние девушки собирались и гадали на жениха — в этот день предсказания имели особую силу.
6 ноября — подходящий день для покупки и продажи недвижимости.
Если за человеком увязалась белая собака, значит впереди его ждет большое богатство.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 6 НОЯБРЯ
Девушкам запрещено принимать подарки и угощения от незнакомых мужчин.
Нельзя бить зеркало, иначе можно накликать несчастье.