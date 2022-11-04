Сергей Собянин: В наши дни столица и москвичи делают все для победы

Пресняков сильно располнел Израильские паспорта детей Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Нагнул и пристроился сзади: Стонущая Волочкова отдалась потному мужику на камеру
Замков вам тут не будет: 73-летней Пугачевой в Израиле власти выделили комнатушку в доме престарелых
Новые подробности: Полуголое тело с обрезанными ногами Цымбалюк-Романовской бросили в лесу
"Замок снести": в России решили наказать наглого беглеца Галкина*
партнеры
Пятница
4 ноября
Лента новостей
11:19
Новоиспеченная израильтянка Пугачева выдоила из новой родины бешеные деньги: От суррогатной матери
11:07
Рынок жилья в Сочи начал остывать
08:48
Без трусов, но с крестами: чиновники предстали в сауне во всей красе
08:28
"Для облизывания": вывалившая грудь красотка из "Уральских пельменей" довела толпу мужиков до оргазма
06:38
"Никто не может выключить фонтан Волочковой": писающую под елочкой балерину спустили с небес
04:07
Отказ от тиары Елизаветы II и дискредитация: Придворные уличили притворную Маркл в ненасытности
02:12
Бизнес-класс Подмосковья подорожал на 42%
00:12
День народного единства: история и традиции 4 ноября
21:48
Ограбили и приковали наручниками: Воробьев ошарашен жутким происшествием
21:14
"Человек уже ушел": появились новые детали ухода сгоревшего от рака Баскова
21:12
В Твери грузовик переехал лежащего на дороге человека
21:11
Стало известно о внезапном уходе Харламова
21:00
В Нижнем Тагиле мужчина убил прохожего ножом
20:27
"Болезни, зависимости, самоуничтожение": Собчак предупредили об ужасном исходе
20:21
Москвича подозревают в убийстве и расчленении жены
18:37
"Так жду": появились фото округлившегося живота певицы МакSим
16:45
"Похороны": актер Адабашьян рассказал о смерти жены
15:54
"Изменение формы челюсти": что стало с получившей удар Собчак
15:14
Проиграла баснословный гонорар и стала уборщицей: непростая судьба звезды "Свадьбы в Малиновке"
15:02
"Самое прекрасное решение": Жена мечтающего о девочке Преснякова сообщила о рождении малыша
14:50
"Дурное влияние Запада?": американская дочь Агутина сменила пол и отпустила усы
14:49
Разбухшие суставы и желтые ногти: Долина сунула под нос перекрученную культю
14:39
Задушили? В поселке под Челябинском нашли труп младенца
14:28
Перегной и фекалии: найденное на земле тело Арзамасовой с обрезанными ногами разложилось
14:14
В Рыбинске мужчина убил сожительницу в здании школы
13:55
"От многих заболеваний": балансирующего на грани жизни и смерти Джигурду спасает врач
13:52
Шляющийся по любовницам Прилучный отвернулся от округлившейся жены: Животик уже видно
13:34
В Петербурге в реке нашли сумку с отрубленными женскими конечностями
13:08
В Подмосковье автомобиль насмерть сбил бабушку с внучкой
12:52
Облившего помоями россиян Панина выставили из Европы: Все кончено
12:30
Почерневшая с головы до пят MакSим найдена после исчезновения и отмены концерта
11:58
"Не нужен своему отцу": Подавший на развод из-за другой бабы Пресняков сделал сына сиротой
11:57
Плюнувший в дочь нищеброд Песков получил по заслугам: Мама отдает свою пенсию
11:55
Устал терпеть скандалы жены и бросил ее с ребенком: почему рухнул брак Евгения Плющенко
11:54
Безумный страх: как провел последние дни затворник Гаркалин
11:12
"Себялюбивый петушок": показавшая лицо Пугачева плюнула в зазнавшегося Киркорова
10:57
Дешево: сменившая образ Шарлиз Терон избавляется от недвижимости в США
10:48
Потеряли мэтра: Ушедшего из-за болезни Маслякова проводили под свист и аплодисменты
10:21
Самые доступные новостройки рядом с МЦД-5
10:09
Серьезные проблемы с сердцем: как Петросян отреагировал на гулянки похотливой Брухуновой
09:52
"Должны спасать": Распухший до безобразия Басков впал в истерику из-за ампутации ноги
09:37
Назван самый стабильный город для инвестиций
09:08
Не долго музыка играла: гуляющую по любовникам Боярскую жестко опустили
09:04
Женоненавистника Киркорова вышвырнули пинком под зад за мерзкую выходку: Петухам здесь не место!
08:42
Решили добить: Объявлено об ухудшении состояния гниющей заживо бывшей Аршавиной
06:04
Ай да Степаненко! Восставшая из пепла юмористка побила молодуху Петросяна
04:15
Квартиры в Москве за год уменьшились на 7%
02:03
"Вторичка" дешевеет шестой месяц подряд
00:05
Илларионов день: что нельзя делать 3 ноября
22:49
"Беременность": вернувшаяся из США Орбакайте поделилась радостной новостью
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Беременность": вернувшаяся из США Орбакайте поделилась радостной новостью
Крутила с молодым под носом у Петросяна: как похотливая Брухунова использовала старика
"Не нужен своему отцу": Подавший на развод из-за другой бабы Пресняков сделал сына сиротой
"Человек уже ушел": появились новые детали ухода сгоревшего от рака Баскова
Перегной и фекалии: найденное на земле тело Арзамасовой с обрезанными ногами разложилось
"Нарушения мозгового кровообращения": судебные разбирательства с вдовой Баталова уносят жить актрисы Дрожжиной
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Сергей Собянин: В наши дни столица и москвичи делают все для победы

Сергей Собянин: В наши дни столица и москвичи делают все для победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства. Сегодня сплоченность важна как никогда, отметил градоначальник.
прочитано 4 раза

В наше время День народного единства обретает особый смысл и напоминает о героических страницах отечественной истории, написал Собянин в своем телеграм-канале.

ПО ТЕМЕ

Мы вместе, мы едины – Собянин пригласил москвичей и гостей столицы принять участие в мероприятиях Дня народного единства и годовщины Парада 1941

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Мэр подчеркнул, что Россия вновь проходит через испытания, сражается за суверенитет и свое будущее. Градоначальник обратил внимание на важность единство и сплоченности.

"С давних времен Москва играет особую роль в жизни Отчизны. И в наши дни столица и москвичи делают все для победы", – добавил Собянин.

Ранее градоначальник пригласил москвичей и гостей столицы принять участие в мероприятиях Дня народного единства и годовщины Парада 1941. Большинство событий можно посетить бесплатно, а вырученные от продажи билетов на платные показы средства пойдут на помощь жителям новых регионов.

С 4 по 6 ноября москвичи и гости столицы смогут посетить патриотический фестиваль "День народного единства" на ВДНХ. Там можно попробовать деликатесы со всех регионов страны.

На Красной площади с 5 по 7 ноября развернется интерактивный Музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы. Посетители увидят образцы военной техники периода Великой Отечественной войны.

Кроме того, в учреждениях культуры Москвы пройдет более 200 кинопоказов, концертов и театральных постановок.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"
Автор: 4 ноября 2022, 11:32 Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Серьезные проблемы с сердцем: как Петросян отреагировал на гулянки похотливой Брухуновой

Здоровье пошатнулось
Шоу-бизнес

"Себялюбивый петушок": показавшая лицо Пугачева плюнула в зазнавшегося Киркорова

Терпение лопнуло
Шоу-бизнес

Потеряли мэтра: Ушедшего из-за болезни Маслякова проводили под свист и аплодисменты

Неожиданный финал
Шоу-бизнес

Решили добить: Объявлено об ухудшении состояния гниющей заживо бывшей Аршавиной

Нужны деньги

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений

Здоровье

Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

В Нижнем Тагиле мужчина убил прохожего ножом
Задушили? В поселке под Челябинском нашли труп младенца
В Петербурге в реке нашли сумку с отрубленными женскими конечностями
"Мошонка распухла": озверевшие дети избили первоклашку в Сибири
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+