День Иоанна Златоуста: что нельзя делать 26 ноября

26 ноября 2022 года Русская Православная Церковь отмечает день Иоанна Златоуста.

ИСТОРИЯ

Иоанн Златоуст родился в Антиохии. Когда он вырос, отправился в Афины учиться и изучать Священное Писание, а когда вернулся домой, крестился. прозвище Златоуст ему дали а то, что он был очень талантливым и умным. Иоанн всегда помогал всем нуждающимся.

Иоанна Златоуста назначили архиепископом в Константинополе, но после конфликта с императором был отправлен в ссылку, где и умер. Мощи Златоуста находятся в соборе святого Георгия в Стамбуле.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 26 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

В этот православный день нельзя готовить и есть супы. Иначе в жизни все будет неопределенно.

Также запрещается в этот день сушить дома выстиранные вещи. Рекомендуется на время отправить их на улицу, чтобы ветер продул их. Нельзя в этот церковный праздник отменять заранее спланированные дела, иначе это не принесет удачи.

В этот церковный праздник нельзя шить и штопать. На таком белье нельзя будет спать, и такую одежду нельзя будет носить. Исключением является обязательная работа швеи. Перед этим швее надо переплюнуть через левое плечо и выпить три глотка непочатой воды.

Люди верили, что нельзя отдавать чужим людям игрушки своего ребенка, иначе можно отдать счастье ребенка другому вместе с энергией.

Девушкам в этот день нельзя есть яйца белой курицы, иначе можно навлечь на себя одиночество. Кроме того, в этот день нельзя сплетничать и лгать.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

С утра в день Иоанна Златоуста надо обязательно сходить в храм. Женщины в этот день готовили блюда из грибов и мяса, а также рыбы. Всей семьей в этот день можно налепить пельменей. Люди верили, что чем больше будет сделано пельменей, тем больше счастья будет в семье на весь год.

Считалось, если человек подавится пельменями, значит вскоре его ждет денежная прибыль.