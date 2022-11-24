Федор Студит: народные приметы в праздник 24 ноября

Церковнослужитель Федор жил в Византии в VIII-IX веках. Он был игуменомСтудийского монастыря в Константинополе, за что и получил прозвище Студит. В 22 года священник ушел в монахи и обрек себя на занятия тяжелым трудом. Аскет прославился из-за своей непокорности.