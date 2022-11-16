Новая квартира Бузовой Катя Лель об отъезде из России Игры Сонник

Топ новостей недели

"Больше не гавкает": покореженному сыну-фрику Яковлевой оттяпали ногу выше колена
"Наконец-то добили": Найденному у испанской помойки Панину всадили острие под лопатку
Злой рок или наказание? Внезапно умерший в своем доме известный артист пытался продать его за бесценок
От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов
партнеры
Вторник
15 ноября
Лента новостей
00:05
Анна Холодная: народные приметы в праздник 16 ноября
23:15
Мама в Израиле обрадуется: 51-летняя Орбакайте светится от счастья после теста на беременность
22:25
Привезут домой в гробу: сын 84-летнего Аркадия Инина умер в Турции в день рождения матери
21:55
"Омертвение тканей": 76-летнего Хазанова пришибло смертью
20:59
Тест: отгадай советский фильм по актрисе
20:32
"Не успела остыть": окровавленную плоть Шпицы нашли в лесной глуши
19:43
"Великий человек": партнер Шатунова по сцене растоптал его прах и плюнул
19:04
"Другая семья и другая мама!": вышедший из психушки уголовник отнял ребенка у бывшей жены
18:41
"На халяву покушать и интим": компромат на гулящую Волочкову слили в Сеть
17:40
Мамино счастье: Кристина Орбакайте с крошечным сыном ошарашила россиян
16:42
"Очень больно": замученная инвалидка Тарасова отвела душу на съемках "Ледникового периода"
15:47
"Столько времени скрывала": 68-летняя Успенская стала мамой чудесной малышки
15:15
Уже поет на иврите: уроки языка жене иноагента Пугачевой в Израиле оплатило государство
14:49
"Лужу в коридоре сотворил": Резко поплохевшего Харламова с отечным телом отправили в больницу
14:24
Казанский стрелок полностью признал свою вину в убийстве девяти человек
14:15
"Смерти не очень естественные": Кто на самом деле виноват в гибели звезд "Ласкового мая"
13:57
Пластика, наркотики и шизофрения: что стало с актрисами из сериала "Клон" спустя 22 года
13:49
Скончалась звезда фильма Михалкова "Раба любви"
13:43
Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
13:18
В Лефортовском тоннеле в Москве грузовик влетел в стену
12:53
В Иркутской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
12:41
"Не стоит": стареющая Кудрявцева проболталась о проблемах мужа в постели
12:35
Несчастливый брак с дочерью Табакова и поздний ребенок: как живет звезда "Склифосовского" Ильин
12:28
Расти своего травмированного с детства ребенка сама: Гуф отказался помогать Айзе после развода
12:26
В Подольске сгорел бывший завод "Зингер"
12:08
"Выходила замуж беременной": молодуха похотливого Прилучного выкатила пузо
11:14
"Инсульт": врач рассказал о необратимых процессах у сраженного болезнью Вдовиченкова
11:11
"Плачет": Найденную на капоте искореженную Валерию разрезали на части
10:27
Рак, мучения и смерть: Раздутого донельзя Баскова упекли в клинику
10:23
Прощайте, сауны со сладкими мальчиками: закон о запрете гей-пропаганды пустит по миру красавца Колдуна
10:08
Все закончено: получившего удар под дых 77-летнего Михалкова похоронили на чужбине
10:05
Столичные ЖК с квартирами до 10 млн рублей
09:48
"Интересные и выгодные варианты": в декабре изменятся цены на недвижимость
09:44
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
09:39
"Осталась его хрупкой музой": Цымбалюк-Романовская трогательно помянула Джигарханяна в день смерти
09:02
"Сдуру": у пристрастившегося к бутылке Газманова начались проблемы с жильем
08:58
Большие проблемы: Удравшего за бугор внука Пугачевой скрутили полицейские
08:50
Даже гражданство ЕС не спасло: дочь Харатьяна за бугром растерзали осатаневшие русофобы
06:37
Сотка за концерт: Как прижатый к стенке Галкин* зарабатывает на сбившихся в стаи русских за бугром
04:22
В полку прибыло! Бомжующий по помойкам Панин назвал себя украинцем
02:17
Квартир в Новой Москве стало на 23% больше
00:09
Акиндин и Пигасий: что нельзя делать в праздник 15 ноября
22:24
Тест: отгадайте фильм с Мироновым по одной песне
21:47
Потерявшая стыд любовница Виторгана станцевала стриптиз на камеру: Сжала груди и виляет лобком
20:52
Согрешившую с пятью мужиками Волочкову силком выставили из бани: Для беременных не рекомендуем
20:01
"Чужой детеныш": народ ахнул при виде обрюхаченной Арзамасовой после слухов об измене Авербуху
19:10
"Плюнула мне в лицо!": сбежавшая от Заворотнюк дочь откровенно о гнусном унижении
18:27
Лепс кусает локти: пылающая сексом Барановская променяла певца на юного красавца
18:24
Похищение, горе, уголовка: безутешная мать годами ищет украденного ребенка
18:13
Прошла любовь, завяли помидоры: Чумаков ушел от Ковальчук к пузатой миллионерше
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру
Найденная в лесу порезанная Цымбалюк-Романовская тихо ушла в лучший мир: Навсегда в памяти
Больше не с нами: Валерий Леонтьев покинул этот мир
Согрешившую с пятью мужиками Волочкову силком выставили из бани: Для беременных не рекомендуем
Полная неизвестность: Узнавший о болезни дочери молодой муж отвернулся от Кудрявцевой
Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Анна Холодная: народные приметы в праздник 16 ноября

Анна Холодная: народные приметы в праздник 16 ноября

16 ноября 2022 года православные верующие вспоминают княгиню Анну Всеволодну, дочь Великого киевского князя Всеволода Ярославовича.
прочитано 160 раз

ИСТОРИЯ

ПО ТЕМЕ

Акиндин и Пигасий: что нельзя делать в праздник 15 ноября

 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

Княгиня Анна Всеволодна была сестрой легендарного русского князя Владимира Мономаха и дочерью Великого киевского князя Всеволода Ярославовича и Византийской принцессы рода Палеологов. На их свадьбе русским князьям подарили знаменитую шапку Мономаха, которой потом всегда венчали на царство Российских императоров.

Родители хотели выдать Анну замуж за византийского принца. Когда Анна Всеволодна достигла 12-летия, родители решили выдать ее замуж, но она не послушалась и посвятила свою жизнь служению Богу. По просьбе дочери князь построил в Киеве женский монастырь, который назвали Андреевским. Там была открыта первая в Европе школа, в которой обучали девочек различным ремеслам, пению, танцам, чтению и письму. Сама Анна служила там игуменьей и активно участвовала в церковной и политической жизни государства, в том числе вела переговоры от лица отца с представителями византийской церкви.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

В народе 16 ноября называют также Аннин день или день Анны Холодной. Если в этот православный праздник ночью искрятся звезды, это к морозу. если иней на траве – к потеплению. Если облака плывут низко над землей – скоро придет стужа. Если корова прячется под навесом, настанет ненастная погода. Если с утра мороз, значит скоро выпадет снег. В народе говорили: "Анна холодная – осень голодная". В этот церковный праздник принято было наблюдать за погодой и делать прогнозы. если дым из трубы валит книзу, скоро оттепель. Если реки уже сковал лед, следующий год будет урожайным.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ПРАЗДНИК 16 НОЯБРЯ

В этот день нельзя много разговаривать. Люди верили, что это может притянуть к себе негативные эмоции. Не стоит в этот день посещать многолюдные места. После обеда наоборот не стоит оставаться в полном одиночестве. Лучше позвать к себе домой друзей.

Мужу и жене в этот православный праздник нельзя ругаться. Такой разлад может привести к разводу. Лучше держать свои эмоции под контролем, особенно, если семья настроена на сохранение брака.

Нельзя 16 ноября пускать в дом пришедшего без спроса человека. После его ухода нужно перекрестить входную дверь и порог. Беременным в этот день нельзя работать, иначе ребенок будет беспокойным.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Осень. Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 16 ноября 2022, 00:05 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли

Вот и все!
Шоу-бизнес

Уже поет на иврите: уроки языка жене иноагента Пугачевой в Израиле оплатило государство

Шалом!
Шоу-бизнес

"Лужу в коридоре сотворил": Резко поплохевшего Харламова с отечным телом отправили в больницу

На себя не похож!
Шоу-бизнес

"Великий человек": партнер Шатунова по сцене растоптал его прах и плюнул

Вскрылась правда

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты
Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко

Регионы

Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
В Саратовской области нашли человеческие останки
Хирурги из Подмосковья спасли глаз 96-летнему пациенту
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+