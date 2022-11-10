Параскева пятница: что нельзя делать 10 ноября?

История
Параскева пятница в народе знакома как Бабья Заступница. Женщинам уделялось особое внимание в этот день. По преданиям христианства, Параскева была замучена язычниками за веру в Христа. Чтят ее за неотступность веры.
Отчасти, почитаение Параскевы слилось с почитанием славянского божества Пятницы — покровительницы женщин и матерей. Годы, когда праздник святой выпадали на пятницу, считались особенно счастливыми.
Традиции и приметы
Иней на деревьях сулит скорый мороз, а туман, наоборот, оттепель.
Если на вишневом дереве литья еще не опали, значит зима придет поздно. А вот сильный снегопад — к ранней весне.
Что нельзя делать 10 ноября
10 ноября запрещено стирать, вязать и шить. Другое рукоделие тоже следует отложить.
Громкий смех сулит большие слезы.
Нельзя садиться за стол после наступление сумерек.
Девушкам и женщинам 10 ноября стоит быть мягче, избегать конфликтов. Любая ссора может стать последней, а женщина остаться одинокой.