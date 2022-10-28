Ефимий Осенний: народные приметы и запреты 28 октября

История
В возрасте 18 лет Ефимий ушел в монастырь. Он поселился на годе Афон, где занимался восстановлением монастыря святого Андрея.
Ефимий Солунский создал женский монастырь. Туда отправились служить родственницы святого.
В трудах ученика Ефимия Солунского можно узнать о чудесах Ефимия, о даре исцеления и помощи людям.
Традиции и приметы
Считается, что в это время наступает переход между осенью и зимой. Из-за нестабильности злые силы активизируются, а значит нужно защищаться.
Женщины занимались подготовкой тканей и домашними делами. Мужчины утепляли жилища. Лень 28 октября не приветствовалась.
Считалось большой удачей родиться 28 октября. Человека ждали удача, успехи в работе и дружеские крепкие отношения.
Если уже идет снег — значит и зима пришла.
Если над солнцем виднеется облако, самое время готовиться к ненастью.
Что нельзя делать 28 октября
Женщинам стоило быть особенно аккуратными: не отклекаться лишний раз от работы, не ходить в лес.
Запрещено стирать и гладить белье, брать воду из колодца, чтобы не навлечь болезни.
Нельзя было плести косы, иначе — в судьбу вплетались несчастья.