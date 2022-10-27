Параскева Пятница: что нельзя делать 27 октября 2022 года

История
Святой Назарий из Рима крестил многих язычников и привел их к истине. При жизни он познакомился с близнецами Протасием и Гервасием, вместе они призвали друг друга к мученичеству. После многочисленных проповедей, Назарий с учеником Келсием, Протасий и Гервасий были казнены императором Нероном.
А название праздника Параскева Пятница связано с именем Параскевы Иконийской из Малой Азии. За распространение новой веры ее терзали гвоздями, но Бог помог женщине исцелиться. В народе на образ святой Параскевы перенесли черты Мокоши — персонажа из славянской мифологии.
Традиции
Параскева Пятница — это день, когда женщин освобождали от привычных обязанностей.
В часовнях ставили деревянные резные фигуры Параскевы и Николая Чудотворца.
В народе молились о сохранении скота, исцелении зубной и головной боли. Заготавливали лекарства из цветов и трав, приложенных к образу мученицы.
Женщины молились о скором замужестве и домашнем благополучии.
Что нельзя делать 27 октября
Пятый канал передает, 27 октября на Руси были запрещены "женские" занятия. Нельзя было вязать, шить, стирать, убирать — иначе, можно навлечь болезни.
Излишнее веселье тоже было запрещено. Говорили так: "Кто много смеется, тот в старости будет много плакать".
Если на Параскаву Грязниху грязно на улице — зима через четыре недели придет.