Умерла звезда "Гарри Поттера" Страшный диагноз Тарасовой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Международный ордер в Интерпол о задержании": Оскорбившую россиян Пугачеву прижали к стенке
Могила усыпана цветами: Разъяренная толпа растерзала голую Водонаеву
Решено лишить Пугачеву звания народной артистки: Официально
Известная блондинка отжала ключи от заграничной квартиры покойника Моисеева: Забрала их
партнеры
Воскресенье
16 октября
Лента новостей
04:16
Когда необходима помощь психиатра: эксперт перечислил признаки
02:38
Она разговаривает! Забавная альпака прокатилась по городу на машине (видео)
00:19
День Дениса Позимнего: что нельзя делать 16 октября
22:16
Названы самые востребованные профессии в России в 2023 году
21:24
Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 23 октября
21:20
Пугачева лишь повторила: кто из звезд назвал россиян рабами
20:08
"Кричит!": мечты Бузовой о ребенке разбились вдребезги
18:35
Кабанов вывалил грязное белье: использовал Казанову ради пиара
17:27
Полное забвение и попытки вернуть славу: чем живет Никита Малинин
17:04
Дочь оставившего любовницу Табакова решили увезти из России
16:43
"Багровый остров": театралы поражены злободневностю спектакля по запрещенной пьесе Булгакова
16:18
Муцениеце отвлеклась от новых отношений: Вспомнила о детях
15:35
Сенсационные кадры: Николаев показал деликатное видео с Королевой
15:17
Немытая Боня рассказала о справлении нужды: Забудьте о скромности
14:05
Ильсур Метшин переизбран на должность президента Консультативного комитета ООН
14:01
Оказывал знаки внимания: Ковальчук откровенно рассказала об Абдулове
13:19
Трясущаяся Бузова в крошечном бикини опозорилась на публике
12:18
"Предательская сущность": сбежавшей Пугачевой запретили возвращаться в Россию
11:01
Синюшный сын-фрик Яковлевой показал содержимое штанов: Внушительные размеры
09:54
Лишился фамилии отца и уехал из России: как живет подросший сын Баскова, с которым он не общается
08:27
"Я не вижу с Даней девочек": кого раздел обнаженный Милохин у всех на глазах
06:19
"Тошнило": Виктория Бекхэм поставила точку в деле о разводе с оскандалившимся мужем
04:13
Звезда фильмов для взрослых Беркова собралась хвастать своей работой перед внуками: Смотрите!
02:35
Ипотеку стали брать чаще и на долгий срок
01:03
"Пьяная в овраге": Набившая шишку 73-летняя Поргина почти не дышит
00:09
Куприянов день: народные приметы 15 октября 2022 года
23:10
В браке поставлена точка: Николаев не дождался ребенка от сосущей жены
21:43
"Прощай, Гарри Поттер": умер кумир целого поколения
20:02
"Облысение": лишившаяся волос Бузова смачно оконфузилась
18:54
"Чудо ты мое сладкое!": вышедшая из клиники Барановская приласкала малютку
17:50
Кожа вздулась пузырями: болезнь превратила сына Яковлевой в мутанта
16:54
"Не прячет беременность": что происходит с Паулиной Андреевой
16:46
Электродепо "Аминьевское" откроют в 2023 году
16:02
"Долго терпела интрижки": названы причины ухода Брежневой от Меладзе
14:56
Нужно экстренно спасать! Жутко переломанную Валерию со связанными ногами обнаружили в квартире
14:51
Нарушается работа головного мозга: Татьяна Тарасова находится на грани жизни и смерти
14:48
Сбежавшего из страны Леонтьева нашли на клочке земли
14:37
В Лондонской национальной галерее экоактивистки облили супом картину Ван Гога
14:21
Из подмосковного монастыре украли полтора миллиона рублей
14:20
"Родной": сбежавший от жены Маликов приполз обратно среди ночи
14:00
Не ужилась с Брежневой? Бывшая жена Меладзе сбежала в Израиль
13:48
Разродившаяся Ковальчук объявила о приемышах: Взяли двух
13:21
"С синяками": Разъяренный любовник зверски поколотил Кудрявцеву из-за грязной измены
13:05
Развратная Раппопорт спуталась с молоденьким экс-супругом Михалковой: Дама сердца
12:38
Ну вот и все: Попавшего под мобилизацию сына Орбакайте забрали из дома
12:13
Два года лишения свободы: вульгарная Клава Кока может загреметь за решетку
11:39
Новостроек за МКАД стало в два раза больше
11:10
"В новой прекрасной роли": близкий человек выдал правду о беременности разбухшей Нетребко
11:05
Примадонны больше нет: Семья готовится к похоронам убитой на чужбине Пугачевой
11:02
Мама, какие у тебя глаза: сын ахнул от вида впервые снявшей очки Дианы Гурцкая
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Нарушается работа головного мозга: Татьяна Тарасова находится на грани жизни и смерти
Кожа вздулась пузырями: болезнь превратила сына Яковлевой в мутанта
В браке поставлена точка: Николаев не дождался ребенка от сосущей жены
Мама, какие у тебя глаза: сын ахнул от вида впервые снявшей очки Дианы Гурцкая
Имущество делится поровну: композитор Ротару сообщил о разводе Цой после тридцати лет брака
"Предательская сущность": сбежавшей Пугачевой запретили возвращаться в Россию
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Когда необходима помощь психиатра: эксперт перечислил признаки

Когда необходима помощь психиатра: эксперт перечислил признаки

Завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович рассказал, когда нужно обращаться к психиатру.
прочитано 462 раза

Мало кто знает, когда нужно обращаться к психиатру. Cам человек с тем или иным расстройством может не замечать проблем, а окружающие порой неверно понимают симптоматику и распознают признаки. Предупредить и помочь решил доктор медицинских наук Андрей Шмилович.

ПО ТЕМЕ

Названы первые признаки депрессии: когда нужна помощь врача

Избегаем депрессии с помощью здорового сна: советы психолога

По словам эксперта, помощь врача-психиатра человеку требуется тогда, когда тот понимает, что его ресурсы на исходе. В таких случаях потенциальный пациент перестает справляться с работой, портит отношения с близкими людьми, чувствует, что теряет смысл своего существования.

Шмилович отметил, что психическими расстройствами являются аффективный спектр, истерические реакции, неврозы, а также заметил – такие отклонения наблюдаются среди молодежи. По словам доктора медицинских наук, к психиатрам обычно обращаются женщины, переживающие за своих мужчин.

"Это естественно. Женская психика устроена таким образом, что очень большую роль играет материнский инстинкт", – объяснил эксперт.

Депрессия – один из таких случаев, когда нужно обращаться к психиатру. Ранее врач Юлия Левченко рассказывала о признаках этого психического расстройства. Ее слова приводили "Дни.ру".

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Andy Dean/http://imagebroker.com/#/search/www.globallookpress.com
Автор: 16 октября 2022, 04:16 Источник: Известия ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Лишился фамилии отца и уехал из России: как живет подросший сын Баскова, с которым он не общается

Парню уже исполнилось16 лет
Шоу-бизнес

Оказывал знаки внимания: Ковальчук откровенно рассказала об Абдулове

Роковая женщина
Общество

Названы самые востребованные профессии в России в 2023 году

Каким будет рынок труда

Общество

Когда необходима помощь психиатра: эксперт перечислил признаки

Обычно к врачу обращаются женщины

Гороскоп

Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить
Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года

Здоровье

Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

В Челябинске сгорел остановочный павильон
Забивший друга табуреткой житель Владимирской области получил срок
В Перми мужчина убил двух приятелей и сбежал с места преступления
Жителя Тобольска заподозрили в убийстве друга во время застолья
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+