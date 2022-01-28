Эксперты поддержали создание новых собачьих площадок в Москве

Проекты по созданию площадок для выгула домашних животных получили оценку экспертов.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказывал, что в столице доступно всего 688 площадок для выгула и тренировки собак, при этом домашние питомцы есть у четверти жителей города. Также градоначальник указывал на устаревшую и некомфортную инфраструктуру. Площадки для животных зачастую перегружены снарядами, там нет лавочек и навесов для хозяев.

По словам Собянина, в 2022 году в столице планируется создать 14 новых собачьих площадок и привести в порядок 50 старых. Эту идею поддерживают эксперты, поскольку считают развитие данной инфраструктуры одним из актуальных вопросов для столицы.

Член комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, телеведущий и основатель экологического движения Тимофей Баженов отметил, что сейчас в Москве делается все для появления нормальных собачьих площадок в каждом микрорайоне.

"Этим летом соучаствующее проектирование представило несколько проектов площадок для выгула собак, которые, я считаю, идеальными и для людей, и для наших четвероногих питомцев", – рассказал парламентарий.

Баженов также обратил внимание, что вместе со строительством таких площадок необходимо усиливать контроль за соблюдением действующего законодательства в области выгула собак, поскольку бывают совершено непонятные случаи – при наличии нормальных условий хозяева разрешают питомцам справлять естественные надобности на тротуарах, газонах и детских площадках.

"Все владельцы домашних животных, принимающие участие в уличном выгуле, должны иметь с собой специальные совочки, перчатки и специальные пакеты для утилизации отходов жизнедеятельности питомцев", – напомнил депутат.

Эксперт считает, что благодаря новым площадкам горожане, не имеющие домашних животных, перестанут раздражаться, гуляя по "заминированным" четвероногими территориям. Москва, по словам Баженова, вкладывает большие деньги в создание специальной инфраструктуры для людей и их питомцев, а значит, дружелюбной среды.

О необходимости формирования культуры содержания животных высказался и председатель ассоциации практикующих ветеринарных врачей России Сергей Середа. Сейчас же, по мнению эксперта, эта культура отсутствует напрочь, поэтому существуют бездомные четвероногие.

"Любой может взять и безнаказанно выкинуть животное. А то, что площадки делают, молодцы. В советское время даже они развивались, с дореволюционных времен они существуют", – обратил внимание он.

Середа считает, что при создании инфраструктуры для животных в первую очередь должно учитываться мнение людей, обладающих профессиональными навыками: например, кинологов, градостроителей, ветеринаров. "Площадки нужны, в разы больше нужны", – заключил эксперт.