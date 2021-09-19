Территория трезвости: В России хотят запретить продажу алкоголя

Общественные деятели, предложившие проект, уверены, что такая мера снизит уровень преступности и повысит благосостояние граждан. Они предлагают обратить особое внимание на выходные и праздничные дни, когда спиртные напитки покупаются особенно часто.
Инициативу предложил Владимир Жданов, глава организации "Союз борьбы за народную трезвость". Его позиция заключается в том, что организация выступает за любые ограничительные меры, связанные с продажей и пропагандой спиртных напитков.
Он рассказал о якутских регионах, которые приняли проект и практически избавились от проблемы пьянства. В качестве подтверждения эффективности ограничительных мер привели также статистику по авариям и автоштрафам, которая выше в праздничные и выходные дни.
Более того, члены организации считают, что нужно внушать гражданам ценности, чтобы они сами не желали употреблять алкоголь. Демонстрация в кино сцен распития спиртного формирует в сознании мысль, что это нормально. "Союз борьбы за народную трезвость" считает, что нужно менять подход к алкоголю в кинематографе.
Ранее с подобной инициативой выступили власти Магаданской области. Их целью было снизить количество ДТП по вине нетрезвых водителей.
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