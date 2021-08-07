Трейлер к фильму "Солнцепек" поразил пользователей реалистичной картинкой

За неделю до премьеры фильма "Солнцепек" создатели драмы опубликовали второй трейлер картины, подогревающий интерес зрителей. Кадры мирной жизни простых людей Донбасса резко сменяются страшными сценами, пугающими своим реализмом.



Сюжет картины расскажет зрителям историю Влада Новожилова, ветерана афганской войны. Герой пообещал себе никогда впредь не брать в руки оружие и хотел переехать с семьей в Россию из Луганска. Но на границе герои сталкиваются с контролем пограничников, перекрывших все пути выхода из страны. Герой вместе с близкими вынужден остаться в охваченной конфликтом стране и снова окунуться в пламя войны, но на этот раз между братскими народами.

Уже по трейлерам можно сделать вывод, что съемочная группа постаралась максимально реалистично передать весь ужас, творившийся на Донбассе в 2014 году.

Режиссеры постарались погрузить зрителя в атмосферу страха и отчаяния, охвативших жителей региона, которым пришлось столкнуться с безжалостным врагом и необходимостью бороться за право на мирную жизнь.

Премьерный показ пройдет 12 августа в сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" по всей России.