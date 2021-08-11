Синоптики пообещали столетний рекорд погоды в августе

Погода в Москве и Московской области может в ближайшее время побить вековой рекорд. Таким прогнозом поделились синоптики.

Специалисты ожидают, что в ночь со среды на четверг выпадет максимальное за сто лет количество осадков для 12 августа. За это время в столице и Подмосковье может выпасть от 15 до 30 миллиметров осадков, что составляет треть от месячной нормы. Ранее синоптики прогнозировали, что дожди в ближайшие дни будут кратковременными, передаёт сайт "Подмосковье сегодня".