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Общество
"Мы работаем с ребятами, которые целятся на весь мир": 20-летний студент рассказал о пути к успеху

"Мы работаем с ребятами, которые целятся на весь мир": 20-летний студент рассказал о пути к успеху

Проект "Про молодежь" – об интересных и ярких личностях, которые влюблены в свое дело. Собственной историей поделился 20-летний москвич Николай Персиянов – управляющий партнер международного инвестиционного хаба HIC Capital Group и сооснователь бегового сообщества The Run Tribe.
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Заниматься проектом, давшим хороший старт в профессиональной жизни, молодой человек начал в вузе. Для начала он вступил в студенческий совет. Примерно за полгода парень понял для себя, что ему безумно нравится общаться с людьми, выступать на сцене и делать что-то интересное и необычное – такое, что бы отличалось от всего существующего.

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Следующей ступенью для Николая Персиянова стало вступление в молодежно-финансовую лигу. Он благодарен ребятам за то, что приняли его, поскольку студент не проходил по цензу.

Вместе инициативные студенты начали делать Цифровой бал. Это всероссийская культурно-деловая площадка, объединяющая студентов, профессионалов и ведущих экспертов для формирования научно–технологического будущего России.

"Я привлекал вузы на него, работал с ними со своей командой. Это был непростой опыт, но сейчас он мне сильно помогает, потому что я могу обратиться в любой ведущий вуз России и заключить с ним партнерство или получить какие-то ресурсы", – поделился Николай Персиянов.

Он добавил, что сейчас вместе с единомышленниками помогает российским высокотехнологичным стартапам находить для себя новые рынки за рубежом, привлекать инвестиции и получать ускорение в развитии. Это направление в его жизни стартовало в ноябре 2020 года.

До этого одаренный студент занимался с компаниями на российском рынке, в том числе и мастер-майндами. Его команда стала подрядчиком центра предпринимательства. Ребята стали проводить стартап-хадлы. Это положило начало большого пути Николая Персиянова в сфере венчурных инвестиций.

"Потом мы поняли, что есть огромный спрос на международное предпринимательство. Мы работаем с молодыми амбициозными ребятами, которые сразу целятся на весь мир. Главная возможность, которая появилась после пандемии – это свободный доступ к международным акселераторам", – говорит Николай Персиянов.

Молодой человек определил для себя ближайшие амбициозные цели. Первая – запустить глобальный информационный продукт, вторая – открыть глобальный международный ивент, и третья – запустить площадку, которая объединит культурную и финансовую элиту России.

Николай Персиянов поделился своим секретом успеха. Главный посыл для него – не требовать что-то от людей, а понимать, что должен представлять ценность для других. Свою миссию он сформулировал так: добиваться успеха, помогая другим.

"Про молодежь" – проект Национального Совета молодежных и детских объединений России, в состав которого входит большинство общероссийских и межрегиональных общественных организаций детей и молодежи, региональные ассоциации молодежных и детских объединений.

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Кадр youtube.com
Автор: 1 июля 2021, 11:08 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник

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