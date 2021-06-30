"Слишком русская": участница оркестра Башмета рассказала о поисках себя и скрытой грани

Любовь к искусству ей привили еще в раннем детстве. Виталия выросла в семье музыкантов, ее отец играл в известном петербургском оркестре. "С детства дома стоял рояль, я часто подходила к нему и играла. Потом меня показали педагогам, и тогда я узнала, что у меня абсолютный слух", – поделилась девушка.

Родители решили отдать одаренную наследницу в музыкальную школу на скрипку. Профессионально Виталия начала заниматься с девятого класса, когда поступила в специальную школу при консерватории. По ее окончании девушка переехала в Германию, где намеревалась продолжить обучение.

Однако ее планы разрушила пандемия коронавируса. Мокшина вернулась в Россию и подала документы на обучение в один из престижных московских вузов. Сейчас девушка готовится к экзаменам. Виталия призналась, что совсем не переживает из-за предстоящего поступления.

"Многие говорят, что в Европе, Америке гораздо лучше жить, чем в России. Но они просто там не жили. У меня нет каких-либо претензий к жизни за границей, но я, как выяснилось, слишком русская", – призналась она.

Интересы девушки не ограничиваются лишь игрой на скрипке, ей также нравится заниматься организацией творческих проектов. У Мокшиной уже есть опыт работы координатором, помощником руководителя в агентстве. Виталия гордится тем, что смогла открыть в себе новую грань.



Сегодня девушка играет в небольшом петербургском оркестре, а также ездит на гастроли в составе Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета. С последним она посетила множество российских городов. Кроме того, у музыкантов часто бывают туры в Европу и Азию.

"Я ощущаю, что нахожусь на правильном пути. Я с правильными людьми, с близкими, с ними все очень легко. Думаю, что это самое главное, если говорить про путь, про поиски себя", – подчеркнула Мокшина.

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