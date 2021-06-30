Как миллиардер Кондрашев пытается вернуть контроль над единственным в мире предприятием по добыче лопаритовой руды

4 августа 2021 года в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, который находится в Перми, разберут новую апелляционную жалобу бизнесмена Петра Кондрашева, проживающего в Австрии. Предприниматель намерен вернуть под свой контроль Соликамский магниевый завод (СМЗ) и входящий в его структуру Ловозерский ГОК. Это предприятие является крупнейшим производителем магния в России.

Как пишет "Лента.ру", в 2014 году кипрские компании Slontecco, Volesko и Fullcircle приобрели в общей сложности 57,4% акций СМЗ у зарегистрированных на Кипре структур Сулеймана Керимова. Кредит для этой сделки под залог упомянутых акций предоставила Prenston Enterprise Ltd, бенефициаром которой является Петр Кондрашев.

В ходе сделок в 2016-м акции от трех кипрских компаний перешли Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Сергею Кирпичеву (8,4%). Еще одним акционером СМЗ стал брат бывшего вице-премьера правительства России Михаил Дворкович.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что шесть семь лет назад покупатели нарушили закон об иностранных инвестициях. Поскольку СМЗ является стратегическим предприятиям, зарубежные инвесторы, согласно закону, должны были запросить согласие правительственной комиссии на покупку контрольного пакета, однако этого сделано не было. Кстати, ФАС считает кипрские компании и Кондрашева одной группой лиц.

Примечательно, что Дворкович в интервью The Moscow Post заявлял о намерении выступить с самостоятельным иском к контролирующим акционерам СМЗ. Бизнесмен захотел защитить свои интересы и интересы других миноритарных акционеров. Дворкович считает, что на заводе сейчас безраздельно властвует Кондрашев. Якобы весь пакет находится по контролем структур, близких к Петру.

Стоит отметить, что в настоящий момент предприятие находится в плачевном состоянии: выплачиваются низкие заработные платы, нарушаются требования безопасности, происходят поломки оборудования. Также поступают крошечные налоги в бюджет Пермского края.

Суд первой инстанции и апелляция признали недействительными сделки, совершенные в 2016 году. Однако в решении отмечается, что вернуть акции Slontecco, Volesko и Fullcircle нельзя, потому что кипрские компании приобрели их в 2014-м, нарушая закон об иностранных инвестициях. Передать акции предыдущим владельцам тоже невозможно, поскольку компании-продавцы были ликвидированы. В итоге суд просто лишил Кирпичева, Кондрашева и Старостина права голоса по их акциям, из-за чего ситуация выглядит парадоксальной.

The Moscow Post, ссылаясь на свои источники, сообщала, что продукция СМЗ продается американским компаниям напрямую. Кондрашев принимал решения без согласия других акционеров. Издание отмечало, что те компании США производят оборудования для военно-промышленного комплекса стран НАТО.

Также "Лента.ру" пишет, что полтора года назад ФАС представила доказательства того, что группа иностранных компаний под руководством Кондрашева при получении контроля над Ловозерским ГОК нарушила закон №57-ФЗ. Был подан иск в Арбитражный суд Мурманский области, но инстанция отказала, заявив, что обороноспособность страны и безопасность государства не являются нематериальными благами.

Это решение оспаривалось в апелляционных инстанциях до недавнего времени. В июне 2021-го ФАС одержала первую победу. Арбитражный суд Северо-Западного округа решил передать дело на новое рассмотрение в инстанцию в Мурманской области.

Впрочем, пока будут идти судебные споры, ситуация на комбинате может еще ухудшиться.

"Если не произойдет немедленного вмешательства органов безопасности России, это приведет к полной потере стратегической отрасли производства редких и редкоземельных металлов. Россия навсегда попадет в список безвозвратно отставших стран, потеряв имеющиеся возможности в развитии отечественной высокотехнологичной промышленности и попадет в полную зависимость от Китая и западных стран", – считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, без срочной модернизации, вложений в безопасность предприятия и рабочих и поднятия заработных плат Ловозерскому горно-обогатительному комбинату может грозить остановка, которая приведет к социальному взрыву, а окружающей среде грозит экологическая катастрофа.