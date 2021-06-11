Активистка РДШ воссоздала памятник Невскому в "Майнкрафт"

Активистка трудилась над копией памятника вместе с командой единомышленников и администраторов российского сервера "Майнкрафт". На такой поступок девятиклассницу из Анжеро-Судженска вдохновила поездка в Санкт-Петербург. Девушку впечатлил памятник небесному покровителю города на Неве князю Александру Невскому.
"Так как я являюсь игроком сервера «Виртуальная Россия», я решила оставить частичку своих воспоминаний и построить этот памятник на нашем сервере», – поделилась Лиза.
Школьница активно участвует в мероприятиях РДШ уже более трех лет. Она попробовала себя во многих проектах. Но больше всего девятиклассницу привлекла идея воссоздания России в виртуальном мире.
Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева отметила, что мир "Майнкрафт" объединяет более 200 миллионов человек по всему миру, и подобные мероприятия позволяют привлечь внимание игроков к России.
"Строительство исторических пространств школьниками – это уникальная возможность для любого человека совершить виртуальную прогулку во времени и прикоснуться к истории нашей великой страны, благодаря современным формам коммуникации, а экскурсоводами по ней становятся наши активисты РДШ!» – сказал Плещева.
В декабре прошлого года в преддверии Дня Конституции РДШ представило новый сервер игры Minecraft «Yоucrafts. Россия». В виртуальную реальность перенесли знаковые достопримечательности нашей страны: Московский Кремль, Эрмитаж, памятник «Оборона Севастополя» и другие. С инициативой выступили сами школьники.
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