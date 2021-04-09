Сколько взрослых россиян берут деньги у родителей

Более половины россиян уверены, что взрослые дети должны оказывать финансовую помощь своим родителям. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob.

22% участников исследования заявили, что постоянно помогают родителям материально. Однако 35% респондентов считают, что помогать им следует лишь тогда, когда они находятся в затруднительном положении. При этом почти каждый пятый (18%), напротив, сам получает финансовую поддержку родных, сообщает телеканал "360".