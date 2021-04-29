В московском метро установили рекорд по числу оплаты проезда банковскими картами

В первом квартале 2021 года в московском метро пассажиры оплатили проезд на турникетах банковскими картами 22,4 миллиона раз (на 39% больше, чем за этот же период в 2020-м). В марте такой возможностью воспользовались 9,28 миллиона раз (в этом же месяце в прошлом году – 4,98 миллиона). Это самый высокий показатель за всю историю столичного метрополитена.
Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов отметил, что оплата проезда в метро банковскими картами актуальна как никогда. По его словам, Москва является одним из немногих городов, которые предлагают пассажирам множество способов бесконтактной оплаты в общественном транспорте.
В Москве очень развита билетная система. В общественном транспорте можно рассчитаться банковскими картами "Мир", MasterCard, Visa, а также с помощью сервисов UnionPay, MirPay, Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, Huawei Pay, Alipay.
Первые турникеты с возможностью оплаты проезда банковскими картами появились осенью 2015 года на станции метро "Котельники". В настоящий момент таких турникетов 893 – минимум по два на каждой станции.
В московском метро установлено 1650 аппаратов по продаже билетов и 150 терминалов с безналичным расчетом. Пассажиры с картами "Тройка" имеют возможность покупать билеты, не обращаясь в кассы, с помощью приложения "Метро Москвы".
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