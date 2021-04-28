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Общество

Чем нельзя красить яйца на Пасху: пищевой химик поделился советом

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Российский пищевой химик Сергей Белков рассказал об опасных и безопасных способах покраски яиц на Пасху. Эксперт отметил, что некоторые люди допускают ошибку при подготовке к празднику.

По словам Белкова, красить яйца можно только пищевыми красителями, поскольку их состав безопасен. Кроме того, при окрашивании скорлупы они не попадают на само яйцо. Однако не следует использовать обычные краски и цветные фломастеры: их компоненты непригодны для употребления в пищу и могут быть опасны, а также способны просочиться через скорлупу, передаёт РИА ФАН.

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Автор: 28 апреля 2021, 09:51 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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