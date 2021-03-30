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Общество
Песков рассказал о гастрономических предпочтениях Путина

Песков рассказал о гастрономических предпочтениях Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал большое интервью, где раскрыл детали личной жизни Владимира Путина.
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Спикер Кремля заявил, что Владимир Путин не делает из пищи культа. Глава России неприхотлив в еде и любит самые простые блюда. Дмитрий Песков добавил, что президент следит за тем, чтобы в его рационе было меньше мучного.

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Также пресс-секретарь поведал о любимых занятиях главы государства. Помимо игры на пианино и рисования, Путину нравится читать историческую литературу и мемуары, передает издание "Аргументы и Факты".

Одновременно с этим президент читает газеты. Песков сообщил, что свежие номера приходят к Путину и в Кремль, и в резиденцию Ново-Огарево. Кроме того, российский лидер регулярно получает дайджесты прессы.

Президент поддерживает иностранные языки. По словам пресс-секретаря, Путин смотрит английские и немецкие телеканалы. Несколько раз в неделю лидер занимается английским языком. Уроки обычно длятся недолго, уточнил Песков.

23 марта президент привился от коронавируса. Владимир Путин рассказал, что на следующий день после вакцинации он чувствовал небольшую ломоту в теле, но температура у него не поднималась.

Отметим, что процедура не была публичной. Владимир Путин считает, что вакцинацию нельзя превращать в показуху, как это сделали некоторые мировые лидеры. "Мы разве с вами должны обезьянничать, что ли?", – сказал он.

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Фото: kremlin.ru
Автор: 30 марта 2021, 13:34 Источник: Аргументы и Факты ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Чииииз
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Нам больше интересно, что мы едим. А то что в магазинах жрать нельзя. Сплошная химия и пальмовое масло. Купила недавно сыр, на вид красивый. Сделаа сэндвич. Да сих пор во вту вкус масла.... сыр стал каким -то противным маслом.
Чииииз
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А Вескель... вот жидяра. Гнал зомбирование, подарю участок, потом решил выгоднее дать катьке. И дал работу ночным кочегаром за копейки. И после бессонной ночи мыть котлы человеку перенесшему операцию на сердце. Не каждый здоровый выдержит. Это у него, дерипаки и батуриной по корейским мотивам цойки. Оне кочегары...Типа символисты. И к ним еще саентологи и Яровая с гадением подключились. А накануне он заказал, чтобы включили зомбирование и выбрали и его? Витя, чтоб всей вашей команде разориться и кочегарами работать, благодетели.
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